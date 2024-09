Carmen Borrego acusa a Paola Olmedo de destruir su relación con audios secretos: “Las mentiras tienen las patas muy cortas”

Carmen Borrego ha desatado una nueva tormenta en el panorama mediático al hablar sin tapujos sobre el conflicto con Paola Olmedo, la madre de su nieto. En su aparición en el programa Vamos a ver, la colaboradora no ha dejado nada a la imaginación y ha contado con lujo de detalles cómo se gestó la polémica exclusiva donde anunció que iba a ser abuela por primera vez.

“Paola tiene derecho a hablar, pero no a mentir porque las mentiras tienen las patas muy cortas”, sentenció Borrego, visiblemente molesta con las declaraciones recientes de Olmedo en la revista Semana. Carmen ha dejado claro que la exclusiva fue consensuada: “En ningún momento vendí esa exclusiva sin que ellos lo supieran. Estaba hablado contigo (Paola) y con mi hijo y pactado con la revista”. Incluso reveló que originalmente la idea era que aparecieran los tres juntos en la revista, pero los comprometedores audios de Paola desataron el caos.

La tensión no terminó ahí. Carmen relató cómo, tras escuchar los audios donde Paola arremetía contra ella, decidió que lo mejor era dar la exclusiva en solitario. “Le dije a mi hijo que creía que era mejor que fuera yo sola para no exponerlos a ellos después de los audios”, confesó Borrego, mostrando que, aunque intentaba proteger a su familia, la relación ya estaba rota. A pesar de todo, Carmen quiso tener un gesto con la pareja, entregándoles una parte del dinero de la exclusiva como detalle navideño: “Aunque no me hablaran, yo en Navidad les doy un dinero con un mensaje muy escueto. ‘Espero que paséis una buena Navidad. Os quiero, Carmen’”.

José María Almoguera y Paola Olmedo, en una foto de archivo / Euro

En cuanto a lo que realmente provocó la ruptura, Borrego fue contundente: “El principal problema fueron esos audios que nunca ha reconocido. Nunca fui contra ella, todo el problema fueron los audios. Esa es la realidad”. Aunque Paola insiste en que nunca perdonará a Carmen por la exclusiva, la colaboradora afirma que lo que realmente dinamitó su relación fueron esas duras críticas que la esteticista vertió sobre ella en privado.

En medio de este torbellino, Carmen Borrego no pierde la esperanza de reconciliarse con su hijo José María y poder ver a su nieto. Sin embargo, no pudo evitar expresar su dolor por el momento en que Paola decidió hablar públicamente. “Me duele que lo haya hecho en el aniversario de la muerte de mi madre, me duele en el alma”, confesó, visiblemente afectada por la coincidencia con el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos.

A pesar de todo, Carmen se muestra firme en su deseo de mantener la paz familiar, confiando en que su madre, desde donde esté, la está ayudando a sobrellevar estos difíciles momentos.