Paola Olmedo carga contra Carmen Borrego: “Hay cosas que no voy a perdonar”

El culebrón de la familia Campos continúa dando que hablar, y esta vez, Paola Olmedo ha decidido tomar la palabra de forma contundente. En una exclusiva con la revista SEMANA, la exmujer de José María Almoguera ha puesto sobre la mesa todo lo que ha vivido desde su separación, y no ha dejado títere con cabeza. Aunque la joven ha mantenido la compostura, sus declaraciones no han pasado desapercibidas, especialmente cuando se refiere a la madre de su exmarido, Carmen Borrego.

Paola, quien ha sido parte del mediático clan Campos, es consciente de que su relación con la familia de su exmarido la ha dejado en el ojo del huracán. En su conversación con SEMANA, no ha dudado en manifestar su frustración y dolor por los comentarios y especulaciones que han circulado en torno a su vida privada. Según ha revelado, hay aspectos de la relación que no puede pasar por alto, y ha sido clara al afirmar que “hay cosas que no voy a perdonar”, en un mensaje que muchos interpretan como una referencia directa a los conflictos con su exsuegra.

Pero no solo Carmen Borrego ha sido objeto de sus comentarios. Paola ha hablado sin tapujos sobre la actual situación con José María Almoguera. Aunque asegura que mantienen una relación cordial por el bien de su hijo en común, no ha escondido el resentimiento que aún parece persistir. La publicación de imágenes de José María con una misteriosa mujer en plena calle ha avivado aún más el fuego. Paola no ha evitado el tema y ha dejado claro que estas fotografías han sido un golpe duro, pero no inesperado, dada la trayectoria que ha tenido su relación con el hijo de Carmen Borrego.

Paola Olmedo y José María Almoguera / Gtres

La tensión entre Paola y Carmen Borrego también ha sido motivo de especulación. En la misma entrevista, Paola confesó que, aunque nunca le ha cerrado las puertas de su casa a su exsuegra, las tiranteces han sido inevitables. “Carmen y yo tenemos algo en común, que hemos sido madres, y yo a alguien que va a tener un hijo no lo tocaría nunca, nunca. Es sagrado. Los hijos son sagrados”, declaró con firmeza, dejando entrever que, a pesar de las diferencias, hay límites que no está dispuesta a cruzar.

Las declaraciones de Paola Olmedo no han hecho más que reavivar la polémica en torno a la familia Campos, que vuelve a estar en el foco mediático justo cuando se cumple el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos. Sin duda, esta entrevista en SEMANA marcará un antes y un después en la relación entre Paola y el clan más famoso de la televisión española.