Carmen Borrego reacciona así a las fotografías de su hijo, José María Almoguera, besándose con otra mujer

En un giro de los acontecimientos, José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha sido fotografiado besándose con una mujer que no es Paola Olmedo, su expareja. Las imágenes, publicadas en la revista Semana han causado un revuelo mediático, especialmente tras ser adelantadas en el programa TardeAR.

La reacción de Paola Olmedo no se hizo esperar. Un reportero logró hablar con ella en su negocio en San Sebastián de los Reyes. Según el reportero, Paola mostró una sorprendente serenidad al ver la portada de la revista. Aunque se mostró interesada en los detalles de la imagen, como los tatuajes de la mujer desconocida, finalmente afirmó no conocerla. Paola se mantuvo firme en su postura de indiferencia: "Ni frío ni calor", dijo, indicando que ya había pasado página en su relación con José María. El periodista señaló que en ningún momento vio preocupación en su rostro.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego

Por otro lado, Carmen Borrego también dio su opinión sobre el asunto. A través de Leticia Requejo, quien estuvo en contacto con ella durante la tarde, Carmen dejó claro que no sabía nada sobre la nueva relación de su hijo. En la fiesta final de Supervivientes: All Stars, Borrego mantuvo su postura de no comentar sobre los asuntos personales de José María: "No tengo nada que decir, preguntádselo a él, el protagonista es él, no yo", afirmó tajantemente.

Carmen subrayó que su decisión de no hablar públicamente sobre su hijo se debe a su deseo de mantener la tranquilidad y evitar conflictos. "Creo que si puede haber algún tipo de acercamiento es desde la tranquilidad y desde el no hablar, y yo como madre no voy a hablar nunca mal de mi hijo", explicó, reiterando su amor y apoyo incondicional hacia él. Además, pidió prudencia respecto a las especulaciones sobre la nueva relación de José María: "¿Por qué lanzamos las campanas al vuelo tan pronto? Son personas jóvenes, lo importante es que mi hijo esté bien".

Las declaraciones de Carmen Borrego ponen de manifiesto su intención de proteger a su familia y no alimentar las polémicas mediáticas. Mientras tanto, todos los ojos están puestos en el futuro de José María y en cómo evolucionará su nueva relación, así como en la posible dinámica familiar que pueda surgir de este nuevo capítulo en su vida. La situación actual deja claro que, aunque las fotos han causado un gran revuelo, tanto Carmen como Paola prefieren manejar sus emociones con calma y discreción.