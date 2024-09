Carmen Borrego acusa a su hijo de usarla por dinero y reaparece tras un grave ataque de ansiedad

Carmen Borrego ha vuelto a ser el centro de atención por el conflicto que mantiene con su hijo, José María Almoguera, quien recientemente ha asegurado que ya no confía en su madre. Durante su aparición en televisión, la colaboradora se mostró firme al tratar el conflicto que la ha alejado de su hijo, quien, según ella, ha sido quien ha impuesto la distancia. En una entrevista para el programa Vamos a ver, Carmen dejó claro que no piensa pedirle perdón como madre y que no se siente culpable por la situación.

Las palabras de la colaboradora llegan tras varios días de ausencia en televisión, periodo durante el cual sufrió un ataque de ansiedad debido a la tensión familiar. Ahora, tras regresar a las pantallas, se ha mostrado más decidida que nunca a poner límites, reconociendo que su relación con su hijo se ha deteriorado hasta un punto casi irreparable. “La distancia la ha puesto él”, ha repetido en varias ocasiones, dejando claro que el conflicto no es algo que ella haya elegido, sino que ha sido una decisión unilateral de José María.

Carmen Borrego en el programa 'Vamos a ver' / Telecinco

Carmen Borrego ha expresado abiertamente el dolor que le causa esta situación, pero también su determinación de no rogar ni suplicar por una reconciliación. “No confiar en mí es no conocerme”, afirmó tajante. Y es que, a pesar de su evidente tristeza, Borrego se mostró serena y decidida, argumentando que aunque no va a dejar de querer a su hijo, tampoco va a permitir que esta situación siga afectándola.

Durante la entrevista, no faltaron los comentarios sobre las razones detrás de este distanciamiento, y cuando se le preguntó si creía que las motivaciones de su hijo eran económicas, la respuesta de Borrego fue clara: “Evidente”. Para ella, parece obvio que la única manera en la que José María podría beneficiarse económicamente de su historia es a través de declaraciones polémicas y conflictivas, algo que, según Borrego, está alimentando aún más la tensión entre ambos.

A pesar de todo, Carmen se mostró reflexiva al recordar los consejos de su madre, María Teresa Campos, quien siempre le decía que dejara de sufrir. Con este mantra en mente, Borrego parece estar decidida a priorizar su paz mental frente a los problemas familiares que la rodean.