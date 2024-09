Paola Olmedo exige a Carmen Borrego que deje de nombrarla

Paola Olmedo ha vuelto a hablar sobre su compleja relación con Carmen Borrego y su exmarido, José María Almoguera en el programa TardeAR. En su primera entrevista en televisión, Paola se desahogó y expuso los entresijos de su vida familiar, revelando secretos que han mantenido en vilo a sus seguidores. La nuera de Carmen ha estado en el ojo del huracán desde que se hicieron públicas las tensiones entre ambas, y ahora ha decidido hablar sin tapujos sobre la situación.

Paola ha expresado su indignación ante las declaraciones de Carmen, quien insinuó que las conversaciones sobre la exclusiva del embarazo se realizaron “en manos libres”. Esta afirmación desató la ira de Paola, quien no tardó en enviarle un mensaje directo, recriminándole su actitud. En palabras de Paola: “Es increíble cómo mientes con tanta naturalidad. No paras de hacer daño. ¿Puedes dejar de nombrarme o es la única manera de seguir haciendo programas?” Esta revelación ha dejado claro que la tensión entre ambas no solo es palpable, sino que está lejos de resolverse.

La entrevista en TardeAR también tocó la polémica boda entre Paola y José María, la cual fue acompañada de exclusivas mediáticas que, según Paola, contribuyeron a deteriorar su relación. La joven se ha mostrado devastada por la forma en que los acontecimientos se han desarrollado, afirmando que “no sabía que José María estaba al tanto de la exclusiva del embarazo”. Este comentario pone de relieve las contradicciones que han surgido entre las versiones de la nuera y la suegra.

Entrevista a Paola Olmedo en 'TardeAR' / Telecinco

Por su parte, Carmen Borrego ha respondido a las acusaciones de Paola, declarando en Vamos a ver que ella también se considera una víctima en esta situación. Las declaraciones han sido interpretadas como un intento de Carmen por desviar la atención de las acusaciones que recibe y poner de manifiesto su propia vulnerabilidad.

Además, el clima de tensión se ha visto incrementado por la reciente entrevista de José María Almoguera en De viernes, donde ofreció su propia versión de la historia, algo que Paola ha calificado como inesperado y desconcertante. La joven ha manifestado que está cansada, tanto física como emocionalmente, y ha resaltado que no es fácil dejar una relación cuando hay un hijo en medio. “Estoy en el proceso de recuperarme a mí misma”, confesó Paola entre lágrimas, dejando entrever lo dura que ha sido esta etapa de su vida.

El culebrón familiar sigue su curso, y las declaraciones de ambos bandos parecen indicar que la guerra mediática está lejos de terminar.