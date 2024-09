La dura acusación de Carmen Borrego contra Paola Olmedo

La guerra entre Carmen Borrego y Paola Olmedo sigue más encendida que nunca. Tras la reciente entrevista de Paola en TardeAR, la colaboradora de televisión no ha tardado en reaccionar, y lo ha hecho en el programa Vamos a ver, dejando claro que ella también ha sido víctima en todo este embrollo.

En la entrevista, Paola Olmedo afirmó estar profundamente dolida por cómo se gestionó la noticia de su embarazo, alegando que la familia Campos no la apoyó en absoluto frente a la presión mediática. Según Paola, en momentos en que había periodistas a las puertas de su casa, la respuesta de Carmen fue negar la realidad: “Me hicieron luz de gas cuando yo intentaba que me comprendieran”, comentó visiblemente afectada. Carmen, por su parte, se defendió, asegurando que jamás habló con Paola sobre la prensa: “Yo no he hablado de este tema con ella, ni antes ni después de la exclusiva”.

A pesar de sus diferencias, Carmen Borrego asegura que no le agrada ver sufrir a Paola, dado que sigue siendo la madre de su nieto: “No me da igual que esté llorando. Es la madre de mi nieto, y no voy a hablar mal de ella”. Sin embargo, insiste en que algunas de las afirmaciones de Paola no son ciertas y que siempre respetó las decisiones de su hijo y su nuera cuando decidieron ausentarse de eventos familiares debido a la presencia de la prensa.

Carmen Borrego en el programa 'Vamos a ver' / Telecinco

Otro punto importante en la entrevista fue la mención de los famosos audios, que, según Carmen, desencadenaron el conflicto entre ambas familias. La colaboradora se desmarcó del escándalo asegurando que ella también es una víctima: “Yo no grabé esos audios, ni decidí que se emitieran. De hecho, los he pagado muy caros”.

Paola, por su parte, dejó claro que si Carmen realmente quiere ser abuela, debe hacer más por ver a su nieto en privado y no usar los medios para exponer sus deseos. Carmen, aunque agradeció el gesto, subrayó que es necesario el consentimiento de su hijo José María para poder llevar a cabo cualquier acercamiento con el pequeño.