Alejandra Rubio ataca a su primo José María Almoguera y revela lo que realmente piensa

Alejandra Rubio ha expresado su opinión de manera contundente sobre la llamada que su primo, José María Almoguera, realizó en el programa ¡De Viernes!. El pasado 5 de septiembre de 2023, el fallecimiento de María Teresa Campos marcó un hito en la vida de la familia Campos, y tanto Carmen Borrego como Terelu Campos han estado dedicando sus esfuerzos a homenajear a su madre, una figura icónica del mundo de la comunicación en España. Recientemente, se emitió un documental especial y las hermanas se sentaron en el plató de ¡De Viernes!, para hablar sobre cómo han sobrellevado este primer año sin su madre.

En medio de esta emotiva conversación, ocurrió algo totalmente inesperado: José María Almoguera, exmarido de Paola Olmedo, llamó en directo para decir unas palabras sobre María Teresa. “Sólo decir que mi abuela ha sido lo más grande en mi vida y que la echo mucho de menos”, fueron sus palabras. Este gesto, aunque aparentemente parece sincero, provocó una reacción inesperada en Carmen Borrego, quien no pudo contener las lágrimas y, en un momento de tensión, manifestó su malestar por la falta de una intervención más significativa por parte de Almoguera.

Alejandra Rubio en el programa 'Vamos a Ver Más' / Telecinco

Alejandra Rubio no tardó en comentar el gesto de su primo. En el programa Vamos a ver, la influencer destacó que el medio elegido por Almoguera para expresar su apoyo era curioso. “Se han hecho distintos homenajes a mi abuela. Este no es el primero. Ha podido estar en otros donde no girara en torno a la familia”, comentó Alejandra, señalando que su primo había optado por un momento en el que las emociones estaban a flor de piel. “Si sabes que van a estar en ¡De Viernes!, que le van a preguntar a tu madre por ti…”, reflexionó Alejandra, sugiriendo que el gesto de su primo no fue completamente desinteresado.

No solo se pronunció sobre la llamada de su primo. Alejandra también abordó la actitud de Paola Olmedo, quien se mostró reacia a comentar sobre el homenaje y la entrevista. Con un toque irónico, Paola simplemente respondió “Un besito” a los comentarios sobre el tema. Alejandra respaldó esta distancia, manifestando que “Ella por su lado y nosotros por el nuestro”.

Además, Alejandra Rubio aclaró su decisión de no participar en el programa homenaje junto a su madre y su tía. A pesar de estar invitada, la influencer prefirió recordar a su abuela desde la intimidad. “Para mí, el tema de mi abuela está zanjado, la quiero muchísimo pero desde casa. Me parece genial que ellas vayan y las veré”, explicó.

Con este enfoque reservado, Alejandra mantiene su distancia en el ámbito público mientras sigue honrando la memoria de su abuela de una manera más privada.