Controversia por la calle que tendrá María Teresa Campos en Málaga: dónde estará y cómo se llamará

El periodista Chema Garrido ha revelado en el programa Ni que fuéramos Shh nuevos detalles sobre el homenaje que recibirá María Teresa Campos en su ciudad natal, Málaga. Según lo desvelado, la reconocida comunicadora tendrá una calle a su nombre, pero no estará ubicada en una zona céntrica ni turística de la ciudad. En cambio, la calle estará situada en una zona de nueva creación, cerca de un polígono industrial, un dato que ha causado controversia.

La calle llevará el nombre de Calle María Teresa Campos Luque, y no Calle Periodista María Teresa Campos, como había señalado previamente. Esta corrección se ha dado tras la divulgación de la noticia por parte de Carmen Borrego, hija de la periodista, quien había ofrecido una versión incorrecta del nombre de la calle.

Terelu Campos protagonizó la misa en honor a Maria Teresa Campos

Chema Garrido ha destacado que la tramitación para otorgar este reconocimiento a María Teresa Campos se ha realizado de manera acelerada, lo que ha generado malestar entre algunos colectivos y ciudadanos que llevan más de una década esperando que se les conceda una calle en la ciudad. “Hay gente muy ilustre que lleva diez años esperando a tener una calle, en cambio la de María Teresa Campos ha sido aprobada de forma exprés”, comentó el periodista, subrayando la rapidez con la que el Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta solicitud en comparación con otras.

Además, Garrido ha señalado que el consistorio parece estar tratando de mantener en secreto esta decisión. Según el periodista, el Ayuntamiento no ha respondido a sus consultas sobre la ubicación exacta de la calle, lo que ha aumentado el misterio en torno a este homenaje. "Esta misma mañana he llamado al Ayuntamiento de Málaga para avisar que íbamos a decir el lugar exacto donde estará la calle. No han querido responderme, el secretismo es absoluto", declaró Garrido.

Por otro lado, algunas fuentes apuntan a que las hijas de la periodista, Terelu Campos y Carmen Borrego, estarían intentando vender la noticia de la resolución favorable del Ayuntamiento a un programa de televisión, lo que también ha despertado críticas en el ámbito mediático. A pesar de la controversia, la figura de María Teresa Campos recibirá este homenaje en su tierra, aunque la elección del lugar y la rapidez del proceso han generado cierta discordia en la ciudad. La calle estará ubicada en la carretera de Cádiz, entre la Avenida Imperio Argentina y la Avenida Manuel Albar.