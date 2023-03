Pablo Motos menciona a Sebastián Yatra y la reacción de Aitana lo dice todo

Aitana visitó el plató de El Hormiguero para promocionar su nuevo single, que forma parte de su próximo álbum. Durante la entrevista, Pablo Motos le habló acerca de su relación con el cantante colombiano, Sebastián Yatra, y la reacción de Aitana sorprendió a todos.

Cuando Motos mencionó el nombre de Yatra, haciendo referencia a su último videoclip, Aitana se puso nerviosa y comenzó a sonreír incómoda. "No quería sacar eso", dijo la cantante entre risas. La reacción de Aitana ha confirmado que no quiere hablar de su vida privada y que prefiere mantener su relación con Yatra en secreto, pese a que de secreto tenga bien poco.

Desde hace algún tiempo, Aitana y Sebastián han sido vistos juntos en varias ocasiones en actitud cariñosa, lo que ha generado rumores acerca de una posible relación amorosa entre ellos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado el noviazgo, los fans han especulado que la canción Los Ángeles, el nuevo sencillo de Aitana, habla sobre su romance secreto con Yatra.

La letra de Los Ángeles es bastante explícita: "Mientras no sabían yo te besaba a escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías", sentencia Aitana en su nuevo single, que ha causado revuelo entre los fans de la cantante, quienes han estado debatiendo sobre si la letra es una confirmación indirecta de su relación con el colombiano.

En cualquier caso, Aitana dejó claro durante la entrevista en El Hormiguero que no quiere hablar de su vida privada, y que prefiere centrarse en su carrera musical. La cantante también habló acerca de su nuevo álbum Alpha, el cual ha trabajado con diferentes artistas de la industria musical para lograr una nueva dirección en su sonido. Alpha mezcla pop con sonidos electrónicos, llevando el género de Aitana a un nuevo nivel que si algo está claro es que nos garantizará buenas fiestas este verano.