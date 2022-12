Las fotos que demuestran que Sebastián Yatra podría ser el causante de la ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau

La ruptura entre Aitana y Miguel Bernardeau es una de las noticias del mes. La joven pareja estrenó hace una semana su primera (y presumiblemente última) serie juntos. Si bien es cierto que en las entrevistas promocionales se les notó fríos y tensos, nada podía hacer imaginar que esa relación estaba más que acabada. Ahora, nuevos detalles salen a la luz acerca de los motivos por los que la cantante y el actor ya no están juntos.

La revista Lecturas apuntó hace unos días a un desgaste a causa del rodaje de La Última, la serie que han estrenado en Disney+. El proyecto no era santo de la devoción de Bernardeau, que tuvo que rechazar otros proyectos para poder implicarse en la serie junto a Aitana. Una implicación que al parecer no habría tenido la propia cantante, que ha antepuesto su carrera musical a su vis actoral, algo que no gustó nada a su ya exnovio.

Tras anunciar su ruptura, Laura Fa y Lorena Vázquez, las mamarazzis, han dado nuevos detalles muy reveladores. Al parecer, en esta separación hay una tercera persona. Se trata ni más ni menos que del colombiano Sebastián Yatra. Las periodistas aseguran "a ciencia cierta" que ambos artistas tuvieron "un rollete". De hecho, apuntan a la existencia de unas fotografías en las que se puede ver a Yatra saliendo de la casa de Aitana.

Las fuentes apuntan a una buenísima relación entre la catalana y el latino, prácticamente desde que Aitana saltara a la fama. De hecho, tras mudarse a Madrid, Yatra se convirtió en uno de sus fieles confidentes, la persona con la que más veces se le ha podido ver por las calles de la capital. Además, comparten trabajo, pues ambos han grabado La Voz Kids para Antena 3, una experiencia que les habría unido más de la cuenta, Pese a todo, ni Aitana ni Miguel han querido confirmar ni desmentir su ruptura, más allá de la petición de la cantante a la prensa para que dejasen de publicar fotografías que pudieran desvelar su lugar de residencia.