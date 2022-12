Aitana estalla tras su ruptura con Miguel Bernardeau: "Tengo mucho miedo"

Hace una semana estrenaban una serie juntos y ahora protagonizan todas las portadas por una razón muy distinta. Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau ya no están juntos. La que hasta ahora era la pareja de moda se ha separado, poniendo espacio entre ambos artistas. Desde hace unas semanas, la cantante y el actor viven en residencias diferentes y Miguel ha sido pillado llevándose sus enseres de la casa que compartían.

Ahora, horas después de hacerse pública la ruptura, Aitana se ha presentado en un evento y no ha dudado en atender a los medios de comunicación. La cantante ha reaparecido con un vestido traslúcido de lo más sensual, demostrando que empieza una nueva etapa en su vida en la que el empoderamiento va a ser la norma. "Entiendo vuestra profesión y las preguntas, pero yo no voy a hablar de esto. No quiero confirmar, ni desmentir nada", han sido las primeras palabras ante los micrófonos allí presentes.

"Estoy superbién, pero me he puesto muy mala de una gripe y estaba hoy pensando que ojalá viniera bien porque estoy en plenos ensayos para mi último concierto el 20 de diciembre en el Wizink. Tengo muchas ganas, a ver cómo sale, estoy muy contenta", ha señalado la cantante. Ante las preguntas sobre su ruptura, Ocaña ha sido tajante. "Sabéis que nunca hablo de mi vida y no va a ser hoy un día distinto", ha sentenciado.

"Os lo digo, con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa. Porque está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana... Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo", ha solicitado de manera muy educada con los ojos humedecidos. Sin duda, no son buenos momentos para la artista.

Menuda lección acaba de dar Aitana hablando con esa amabilidad y serenidad pese a la situación de acoso que relata estar viviendo. Espero que se respete su intimidad e integridad física. Ninguna foto o titular vale eso.pic.twitter.com/QFuhyFX2TU — Rocío Muñoz 🌧 (@Rocio_ML_) December 14, 2022

Estos cuatro años de relación han curtido a la cantante, que se muestra mucho más segura de si misma. Si bien es cierto que nunca han hablado de su vida privada, el hecho de haber hecho una serie que se asemeja a su historia de amor ha levantado muchas inquietudes en la prensa. Pese a ello, Atana ha decidido no hablar sobre su ruptura, dejando en el aire los flecos por confirmar. Lo que si sabemos es que la triunfita compró una casa unifamiliar hace un año, de la cual ya se ha ido el actor.