El otro engaño de Íñigo Onieva: las imágenes que destrozarán a Tamara Falcó

Cuando se levanta la alfombra de una infidelidad, lo más probable es que aparezcan más. Tamara Falcó anunciaba su compromiso para veinticuatro horas después retractarse tras publicarse unas imágenes de Íñigo Onieva besándose con otra mujer tan solo unas semanas antes. Esta infidelidad, la más notoria del 2022, no fue la única, pues ahora salen nuevas imágenes del madrileño dándolo todo a espaldas de Falcó.

Tal y como ha publicado Socialité, durante el último verano Íñigo Onieva aprovechó un viaje de Tamara a Bosnia para irse con unos amigos a Turquía. Pese a intentar esconderlo, publicando lo mínimo en sus redes sociales, ahora han salido vídeos en los que Onieva aparece en actitud muy cariñosa con una chica que les acompañaba.

Al parecer, Onieva inició el viaje acompañado de su grupo de amigos, pero en un momento determinado decidió separarse de ellos para hacer una escapada de cuatro: una pareja, la chica y él. Las imágenes publicadas por el programa de Telecinco muestran fiestas, cenas, besos y abrazos. Íñigo se muestra del todo cariñoso con la chica, muy cercano a ella.

En cuanto a la escapada, Íñigo intentó no aparecer en ninguna publicación en redes sociales. El programa de María Patiño señala que intentó esconderse en las fotografías grupales, incluso pidió recortar su figura en alguna ocasión, intentando hacer ver que había continuado en el viaje con el resto de sus amigos. Sabiendo que el otro chico era pareja de la otra chica, todo apunta a que Onieva y la muchacha que le acompañaba compartían algo más que una bonita amistad.

Un segundo viaje a Turquía tras la separación

Tras casi un mes de pura tormenta mediática, Íñigo puso tierra de por medio para comenzar a curar la herida. "Pido perdón de nuevo a Tamara y lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene destrozado y me arrepiento de haberle hecho daño y fallarle. Ha sido muy duro. No tengo ganas de celebrar ni ir a ninguna fiesta", se excusó el empresario en su día, en su primera aparición pública.

El empresario ha vuelto a viajar a Turquía, una escapada que sirvió por partida doble, pues Carolina Molas, madre de Íñigo, acababa de separarse de su segundo marido, José Ignacio de Guadamillas. Madre e hijo visitaron la ciudad de Estambul, fotografiando los monumentos más destacados y disfrutando de la cultura otomana para dejar de pensar en sus desamores.