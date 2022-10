Íñigo Onieva huye de España acompañado de su mayor amor

La ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha sido de lo más dolorosa para la pareja. Mientras que Tamara Falcó ha intentado rehacer su vida desde el primer día, el madrileño se ha recluido en su casa durante más de 23 días, intentando alejarse al máximo del foco mediático. Ahora, Onieva ha viajado con su mayor amor fuera de España. El exnovio de la marquesa de Griñón disfruta de unos días de desconexión junto a su madre en Turquía.

Este viaje llega un mes después de que la por entonces pareja anunciase su compromiso matrimonial. "Es el resultado de ese respeto, cariño y admiración que tenemos el uno por el otro y que hemos compartido en estos dos años de noviazgo. Una unión que esperamos bendiga Dios con su luz y que aunque no esté exenta de cruz, está construida sobre la confianza y el afecto que profesamos el uno por el otro", presumió Falcó.

Ahora, después de casi un mes de pura tormenta mediática, Íñigo ha puesto tierra de por medio para comenzar a curar la herida. "Pido perdón de nuevo a Tamara y lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene destrozado y me arrepiento de haberle hecho daño y fallarle. Ha sido muy duro. No tengo ganas de celebrar ni ir a ninguna fiesta", se excusó el empresario hace unos días en su primera aparición pública.

El viaje a Turquía está sirviendo por partida doble, pues Carolina Molas, madre de Íñigo, acaba de separarse de su segundo marido, José Ignacio de Guadamillas. Madre e hijo han visitado la ciudad de Estambul, fotografiando los monumentos más destacados y disfrutando de la cultura otomana.

En paralelo, Tamara Falcó ha visitado el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde ha disfrutado de la primera peregrinación tras la pandemia, ejerciendo de voluntaria para ayudar a las personas más desfavorecidas. Un compromiso lleno de fe que Tamara ha realizado en otras ocasiones, pero que ahora cobra más importancia por el proceso vital por el que está pasando.