Nuevos detalles sobre el débil estado de salud de Concha Velasco: "está muy triste y decepcionada"

La salud de Concha Velasco sigue siendo un tema relevante tanto para su familia, como para el público en general. Concha Velasco es una actriz muy reconocida en España y actualmente está pasando por una situación delicada debido a su edad y los consecuentes problemas de movilidad. Por esta razón, sus hijos han optado por restringir las visitas a la residencia donde ella reside.

Giorgio Aresu ha asegurado que la actriz está muy triste y decepcionada, sobre todo con su hermano Manolo Velasco, porque no va a verla. Ante estas informaciones, el hijo de Concha Velasco, Manuel Velasco, ha preferido no hacer ninguna declaración al respecto. Los que sí que han querido hablar han sido los amigos de la artista. Pablo Sebastian, íntimo de Velasco, ha asegurado que "Manuel es un encanto y cada vez que le digo voy a ver a tu madre, nunca me pone problemas. Siempre me dice que sí. Me dice 'llévale pastas de chocolate, que es lo que más le gusta'".

"Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo 'ayúdame', porque estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas", ha espetado Sebastian muy emocionado, asegurando que "de la cabeza está muy bien". Lo que más le gusta, dice, es que "ambos cantan y se cuentan películas".

"Nos pusimos a cantar eso de 'mamá quiero ser artista', se acuerda de todo y me dice que fue muy feliz trabajando conmigo. Yo le canto, le cuento películas...", ha asegurado el pianista. "Tiene muchos amigos que van, muchos actores y a veces el hijo tiene que pararnos porque queremos ir todos. Le encanta que la vayan a visitar".