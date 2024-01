Mediaset roba a Josie a Atresmedia: será concursante de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ha sorprendido a sus espectadores al anunciar la incorporación de Josie, el reconocido estilista y colaborador de Zapeando, artífice de los trajes de las Campanadas de Cristina Pedroche, como concursante en la próxima edición de Bailando con las Estrellas. Esta adaptación del exitoso formato internacional homónimo promete ser un espectáculo lleno de talento y glamour, con la participación de destacadas personalidades de diversos ámbitos.

La noticia ha sido revelada con gran entusiasmo en TardeAR. Los seguidores del estilista podrán verlo brillar en la pista de baile a partir del próximo sábado 13 de enero, cuando el programa haga su esperado estreno en el prime time de Telecinco. La conducción estará a cargo de los experimentados presentadores Jesús Vázquez y Valeria Mazza, quienes aseguran una velada llena de emociones y sorpresas.

Josie se une a un elenco ya llamativo que incluye a Athenea Pérez, reciente ganadora de Miss Universo Spain 2023, el exfutbolista Miguel Torres, la talentosa rapera Mala Rodríguez, y las reconocidas diseñadoras de moda Elena Tablada y Ágatha Ruiz de la Prada. Además, figuran en la lista el actor Adrián Lastra y la abogada e influencer Sheila Casas, hermana de Oscar y Mario Casas.

Con su participación en el programa Tu cara me suena todavía muy reciente, donde dejó una impresión positiva, Josie está ansioso por enfrentarse al desafío de Bailando con las Estrellas. Entre risas, el estilista ha comentado: "Todos los programas en los que he participado me han envejecido, pero creo que este me va a rejuvenecer". Su experiencia en el mundo de la moda y el espectáculo promete agregar un toque especial al concurso, cautivando a la audiencia con su estilo y elegancia en la pista.

Con una mezcla única de talento y personalidades vibrantes, Bailando con las Estrellas se perfila como uno de los programas más esperados de la temporada. La competencia se anuncia feroz, y los espectadores están ansiosos por descubrir quién se convertirá en la estrella indiscutible de la pista de baile en Telecinco.