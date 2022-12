Anabel Alonso y Josie despellejan a Patricia Conde: "Masterchef es totalmente real"

Patricia Conde ha revolucionado las redes sociales con sus polémicas declaraciones acerca de Masterchef Celebrity. La actriz ha acusado al programa de TVE de manipulación, pues según ella boicotean a los concursantes y los ponen al límite para generar espectáculo. Ahora, múltiples celebridades han salido a hablar del tema, entre ellas, Josie y Dani Mateo, compañeros de programa de la ganadora de la edición, Lorena Castell.

Josie, participante de Masterchef Celebrity 5, ha comenzado la emisión de Zapeando felicitando a su compañera de programa. "Quiero decir que estoy muy feliz por ti. ¡Te lo mereces tanto mi amor!", ha espetado en su habitual tono festivo. En cuanto a la polémica, y pasando bastante de puntillas, el modista ha explicado que "Es muy duro, es un programa muy difícil y totalmente real, es como la vida misma". En su intervención se ha notado cierto retintín, haciendo alusión a las polémicas declaraciones de Conde. "Yo me parto, con lo que me costó a mí hacer esos bombones, cuando han insinuado que me ponían el bomboncito... lo he sufrido", ha añadido entre risas.

Dani Mateo ha querido intervenir de manera discreta, asegurando que llegados a este punto, "hay que atemperarse, en general". Al parecer, el presentador no entiende que Patricia Conde haya iniciado esta guerra con la productora de Masterchef Celebrity, Shine Iberia.

Otra de las celebridades que ha hablado ha sido Anabel Alonso. La actriz de Amar es para siempre ha sido muy contundente a través de su perfil de Twitter. "Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros", ha espetado con cierta sorna Alonso, refiriéndose a la acusación que hizo Conde al explicar que dos compañeras se drogaban antes de las pruebas.

El Sevilla sale a defender a Patricia Conde

Conde también cuenta con defensores. El cantante de los Mojinos Escozíos, el Sevilla, ha hablado del tema en Aruser@s. "Hoy, don Alfonso, me va usted a permitir que saque el cobarde que llevo dentro porque hoy la verdad es que no me voy a mojar nada. Simplemente, Patricia Conde no lo ha pasado bien en MasterChef", ha comenzado. "Ayer me whatsapeé con cuatro o cinco ex concursantes del Celebrity y todos opinamos lo mismo. El calificativo no lo pongo yo, es algo en lo que todos estábamos en común: ole tú, Patricia. Ole tú, Patricia Conde", ha sentenciado, dándole la razón a la actriz.

"Se ha atrevido, ha sido valiente y ha dicho que la televisión es mentira. ¿Qué es lo que pensamos los demás que hemos estado ahí? Ninguno de los que hemos salido de ahí hemos hablado", ha continuado el Sevilla, espetando que "cómo estará la cosa que me atrevo antes a hablar de Putin y los sobres explosivos y no me atrevo a decir nada de lo que ocurrió y de lo que vimos en MasterChef Celebrity".

Sin duda, el Sevilla se refiere a que no puede hablar debido a las cláusulas que firman los concursantes al participar en el programa. Una contundente cláusula sentencia que todos los celebrities tienen prohibido hablar de lo que sucede en las grabaciones del programa. Por el contrario, podrían meterse en graves problemas legales.