Patricia Conde estalla contra 'Masterchef': destapa que dos concursantes se drogaban en los rodajes

Ganó Lorena Castell, pero arrasó Patricia Conde. La actriz decidió acabar su aventura en Masterchef Celebrity 7 destapando todas las vergüenzas del programa de TVE. Tras acabar completamente destrozada en la final del concurso culinario, prácticamente abandonando en la última prueba clasificatoria para el duelo final, Conde ha decidido llevarse por delante a los jueces y sus compañeros concursantes.

A través de su perfil de Instagram, Conde ha publicado que "Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, (que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias".

Ahora, Conde ha editado la publicación, añadiendo más información. "Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de las redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. 'No estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'", ha detallado de manera contundente.

Además, Patricia Conde ha destapado que la droga está muy presente en las grabaciones. "Yo solo tenía sueño, en mi vida nunca me he drogado y en un programa de tv con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo", ha espetado.

"Me pasan a mí el muerto. Me dijisteis que estuviera graciosa, hiciera chistes y demás, cuando me echasteis tres semanas y no pude rodar 'A todo tren 2' que es lo que quería y así lo hice, mi cocinado era un poco lento, pero eficiente, cosas peores las han dado por buenas y además había cambiado la actitud como me dijisteis. Estaba graciosa como querías, poneos de acuerdo. Mi actitud fue guay porque ya no tenía miedo", ha sentenciado la actriz.