Un patrocinador de 'Masterchef Celebrity' defiende a Patricia Conde tras las acusaciones de manipulación

Patricia Conde ha estallado. La actriz ha destapado las vergüenzas de MasterChef Celebrity, acusando al programa de TVE de manipulación. Tras tirar la toalla en la última prueba clasificatoria para el duelo final, Conde ha publicado un texto en Instagram en el que no ha dejado títere sin cabeza. Pese a editarlo una hora después, arrepentida o amedrentada por lo explicado, las redes se han revolucionado ante tales declaraciones.

A través de su perfil de Instagram, Conde ha publicado que "Un día nos dijeron 'esto es un show, no un programa de cocina'. Ha habido amor, ha habido Guerras, yo siempre he sido partidaria del amor y del humor. Y cuando me gritan o no me tratan bien, no lo sé gestionar. Realmente me bloqueé ante tanta presión, (que ya venía bloqueada desde que echaron a Isa), no solo la del cocinado, sino la de toda la gente que tenemos en frente dando órdenes y sobre todo de lo que dirán de nosotros en redes sociales después. Que ya sabéis algunas terribles consecuencias".

"Ah, y otra cosa, Jefa, dile a los chicos de las redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí. Yo hablaba del peligro de las redes, no de salud mental, lo que insinúo es que contratéis algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas. 'No estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo. 'Pero tranquilo que no van a ser muy duros'", ha detallado de manera contundente Patricia.

Ahora, la marca de hornos Bosch, patrocinadora del programa, ha querido salir en defensa de la actriz. A través de su perfil de Twitter, la empresa de electrodomésticos ha querido curarse en salud ante la queja de un usuario. "Espero que Bosch se pronuncie. No os deja en buena posición que una jueza (Samantha) diga que vuestro horno se apaga solo. ¿Qué modelo es? Para ir descatalogándolo. Menuda publicidad os han hecho", ha espetado un internauta visiblemente cabreado.

"Entendemos tu preocupación", ha respondido el perfil oficial de la marca. "Como en el programa no se ve cómo se enciende o se apaga el horno, no podemos saber qué ha pasado. Sí podemos asegurar que el display de nuestros hornos está pensado para usarlo con el dedo, no con la pierna", ha añadido, desmintiendo la teoría que espetó el propio programa en su emisión. Unas declaraciones que dejan fuera de juego a Shine Iberia, productora del programa de TVE.