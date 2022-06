Màxim Huerta se muestra muy dolido: "Me parece una falta de respeto a la cultura española"

El Jubileo de Platino de la Reina Isabel II se encuentra en el foco mediático. Todo el mundo tiene los ojos puestos en el Buckingham Palace, el lugar donde los ciudadanos de Inglaterra están mostrando su apoyo a la casa real, dándole cariño a la longeva reina. Muchos españoles han querido hacer una comparativa con España, pero el cariño por la casa real no es tan hegemónico como en el Reino Unido, donde artistas como Andrea Bocelli, Elton John o Sam Ryder han ofrecido un espectacular concierto de homenaje a la matriarca real.

Esta mañana, diferentes tertulias radiofónicas bromeaban con que en España sería imposible ver un concierto a la altura del de Reino Unido. Los tertulianos en cuestión aseguraban que en nuestro país no hay tal cultura del espectáculo, siendo muy difícil reunir en un mismo escenario a las grandes figuras patrias. Estas afirmaciones han cabreado a Màxim Huerta, exministro de cultura, que ha querido dar su opinión a través de su perfil de TikTok.

"Me está pareciendo fatal cómo se está tratando el Jubileo de la Reina aquí en España, diciendo que quién lo haría en nuestro país, que no tenemos el nivel suficiente para hacerlo...", ha empezado Huerta, visiblemente enfadado. "Me parece una falta de respeto a la cultura española, a los actores, a los cantantes, a la historia de la cultura, a las guitarras. Me parece una burla como esta mañana en alguna radio se ninguneaba a la cultura española", ha continuado, cada vez más espitado.

"Tenemos grandes actores, grandes pintores, una historia cultural que es acojonante. En el Jubileo ha cantado Jason Donovan, ¡no es la bomba!", ha explicado Màxim bastante cabreado. "Un poquito más de respeto y de cariño a lo que tenemos en España. Culturalmente, somos la bomba, así que basta ya de ningunearnos a nosotros mismos. Me parece una falta de cultura histórica y actual", ha culminado el periodista. El vídeo ya acumula más de 7.600 visitas y sus seguidores han respaldado el mensaje con varios comentarios de apoyo y reconocimiento a las palabras del periodista.