María José Campanario participa por sorpresa en el final de 'Sálvame': esto es lo que ha dicho

María José Campanario ha participado por sorpresa en el último programa de la historia de Sálvame. La odontóloga ha sido sorprendida al recibir una llamada del equipo del programa para proponerle participar en la emisión de la tarde de este viernes. En un intento de enterrar el hacha de guerra, Sálvame quería proponer a la mujer de Jesulín de Ubrique acudir al plató de Mediaset, pero Campanario no se lo ha puesto fácil.

"Hola, te llamo de Sálvame. ¿Puedo molestarte un momento?", preguntaba un redactor a María José Campanario en una primera llamada telefónica. "No, no puedes. Hasta luego", contestaba de la manera más borde posible Campanario. Como no podía ser de otra manera, el equipo del programa de Telecinco ha vuelto a llamar a la odontóloga, que esta vez se ha mostrado más participativa.

"Intuyo que eres un redactor, perdona las formas de antes, pero es que ya son muchos años y me habéis machacado constantemente", ha espetado María José Campanario. "Me da mucha pena que se vaya a quedar tanta gente sin trabajo, y os agradezco muchísimo la propuesta, pero no es viable", ha añadido, rechazando elegantemente acudir al plató de Sálvame.

En cuanto a la propuesta de enviar un mensaje a Belén Esteban, Campanario ha asegurado que ella no tiene que enviar un mensaje a nadie, para acabar agradeciendo la llamada y colgar educadamente. La odontóloga ha demostrado ser una mujer con gran corazón, asegurando que no se alegra para nada del final de Sálvame por la cantidad de gente que se va a quedar sin trabajo.

Belén Esteban ha querido agradecer el tono a la mujer de su exmarido, Jesulín. Pese a ello, ha querido dejar claro que es obvio que no se puede alegrar del fin de lo que "ha alimentado a prácticamente toda su familia". Recordemos que tanto la hermana como los padres de Campanario se han sentado en diversas ocasiones en Sálvame Deluxe, embolsándose las pertinentes cantidades ingentes de dinero.