Laura Escanes estalla (y con razón) ante la última polémica con Risto Mejide

La popular influencer Laura Escanes ha expresado su descontento en redes sociales después de que la revista Forbes haya incluido el podcast que compartió con su exmarido, Risto Mejide, en la lista de los 50 mejores podcasts en español, sin mencionarla como co-creadora.

Escanes, que se sentía orgullosa de haber sido premiada por su propio podcast en solitario, Entre el cielo y las nubes, no esperaba que el proyecto que realizó con su exmarido fuera también premiado y, lo que es más importante, que se le atribuyera todo el mérito a él, dejando su nombre fuera de la mención.

El podcast en cuestión, Cariño, ¿pero qué dices?, se llevó a cabo bajo la dirección de la productora Phi Beta Lambda Podcast, y se centró en la relación entre Escanes y Mejide, mostrando aspectos íntimos de su vida juntos. La reacción de Escanes no se ha hecho esperar y ha publicado un tweet en el que se queja de la situación: "Se han dejado poner a alguien en este podcast. El proyecto no era solo suyo". La influencer se considera autora del proyecto y no entiende cómo su nombre ha sido eliminado sin ni siquiera consultárselo.

Se han dejado poner a alguien en este podcast 😅😂😂😂😂😂 el proyecto no era solo suyo https://t.co/wEEy1iwoUb — Laura Escanes (@LauraEscanes) May 9, 2023

Escanes, que cuenta con más de 1,9 millones de seguidores en Instagram, ha mostrado su malestar por la falta de reconocimiento que ha recibido en esta ocasión y ha dejado claro que no está dispuesta a permitir que se le ignore en su propia creación. La noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde muchos de sus seguidores han expresado su apoyo hacia ella, instando a la revista Forbes a rectificar la situación y a darle el crédito que merece.

Laura Escanes ha demostrado una vez más su carácter fuerte y determinado al no permitir que se le pase por alto en su propio proyecto. Está por ver si la situación se soluciona de manera satisfactoria para que la influencer reciba el reconocimiento que se merece por su trabajo en el mundo del podcasting.