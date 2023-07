Laura Escanes confiesa que ha sufrido un aborto: la decisión que pudo romper su relación con Risto Mejide

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la influencer Laura Escanes ha decidido abrir su corazón y hablar sobre temas más íntimos de su vida privada. Tras desmentir los rumores de una posible crisis con su pareja, el cantante Álvaro de Luna, la catalana ha decidido abordar una cuestión que ha sido recurrente en las preguntas de la prensa: el tema del aborto.

En la dinámica de preguntas y respuestas que habilitó en Instagram para sus seguidores, uno de ellos planteó directamente si había sufrido un aborto en el pasado. Con valentía y sin rodeos, Laura Escanes respondió que efectivamente había tenido un aborto "una vez", sin especificar si fue durante su relación con Risto Mejide o en algún otro momento de su vida.

La joven influencer ha manifestado en varias ocasiones su molestia ante la insistencia de los medios respecto a su vida íntima y ha dejado claro que el tema del aborto es extremadamente personal. En una ocasión, Escanes respondió a la prensa diciendo: "En mi caso no me duele, pero ¿y si estuviera intentándolo y no pudiera? ¿Y si hubiera tenido un aborto? No sabemos la historia de los demás y es una pregunta superíntima".

Además, en una entrevista en el podcast de Verdeliss, Laura Escanes expresó su postura a favor del aborto. Aunque cuando quedó embarazada de su primer hijo decidió seguir adelante con la gestación, la influencer dejó claro que respeta y apoya la libertad de elección de cada mujer en relación con su propio cuerpo. "Estoy 100% a favor del aborto. Cuando me quedé embarazada de mi primer hijo, sentía que era madre de ese niño y no quise abortar, pero estoy a favor", afirmó.

Con su sinceridad y valentía al hablar sobre este tema tan íntimo y personal, Laura Escanes ha generado un debate en las redes sociales y ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores, quienes valoran su honestidad y su defensa de los derechos reproductivos de las mujeres.