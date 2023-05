Laura Escanes presume de Álvaro de Luna: "Estoy teniendo el mejor sexo de mi vida"

Laura Escanes ha dejado a todos sorprendidos con su última declaración en una entrevista con el tiktoker Nyxell. La influencer ha asegurado que está teniendo el mejor sexo de su vida con su actual pareja, el cantante Álvaro de Luna.

Nyxell le ha preguntado a Escanes por "algo que no sepa tu madre", a lo que ella ha respondido con una risa: "mi madre no sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida". Además, ha bromeado diciendo que su madre no se enterará porque nadie le enviará el vídeo de la entrevista en cuestión.

Estas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de Laura Escanes no han dejado de comentar la noticia. Muchos han elogiado su sinceridad y naturalidad, mientras que otros se han tomado estas declaraciones como un dardo a su expareja, Risto Mejide.

Según fuentes cercanas a la influencer, Laura está muy feliz con su relación con Álvaro de Luna y está disfrutando de cada momento con él. Después de su sonada ruptura con Risto Mejide, con quien mantuvo una relación muy mediática, Laura ha encontrado en Álvaro una persona que la hace sentir especial y con la que comparte una gran conexión tanto a nivel emocional como físico.

No es la primera vez que Laura Escanes habla abiertamente sobre su vida personal en redes sociales o entrevistas. En el pasado, ha hablado sobre su experiencia como madre primeriza, su lucha contra la ansiedad o incluso sobre su separación con el presentador Risto Mejide.

A pesar de que sus declaraciones puedan generar controversia, Laura Escanes siempre se ha mostrado como una persona auténtica y sincera con sus seguidores, algo que sus fans valoran y agradecen. En cualquier caso, lo cierto es que Laura Escanes ha dejado claro que está viviendo un momento muy dulce en su vida, tanto a nivel personal como profesional. Con una carrera en auge como influencer y una relación sentimental que parece ir viento en popa, parece que la vida le sonríe a Laura Escanes. Se lo merece.