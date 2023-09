Karina deja en evidencia a 'GH VIP', que intenta llevarla a la expulsión por este motivo

Telecinco sigue peleando por la audiencia con Gran Hermano VIP. El segundo debate de la octava edición del reality ha caído en audiencias, quedando por detrás de su competencia directa. Pese a no poder con Secretos de familia, el equipo del programa consiguió generar tramas atractivas, con Karina como epicentro de todo.

La conocida como "la abuela de la edición" logró protagonizar, de nuevo, los vídeos de la gala. Ion Aramendi conectó con ella para ver cómo se encontraba de ánimos tras las acusaciones de sus compañeros de haber pedido que la nominen para abandonar el concurso.

"No quiero ser una carga para todos. Hay tanta vitalidad en la casa, pero con estas piernas no puedo moverme, pero siempre tengo que andar pidiendo favores. Te lo digo a ti porque no quiero llorar con todos, porque no quiero que haya una imagen como si fuera yo una víctima", explicaba Karina en un vídeo en el confesionario.

"No hay persona que no me ayude y me adapto a todo. Son gente muy joven y con ganas de ganar, pero solo puede ganar uno. Aquí habrá guerra, pero lo entiendo, pero no es mi caso, porque he venido por la experiencia, pero estoy muy contenta y muy agradecida", añadía. "Después de todo lo que ha pasado en mi vida, esto ha sido un gran regalo del cielo", desvelaba, contradiciendo las palabras de sus compañeros que la acusaban de querer irse.

"Mentalmente, estoy bien, estoy contenta. Lógicamente, tengo mi edad, las piernas se me hinchan, y estoy limitada porque en casa tengo ayuda. Soy mayor y no puedo competir con una persona de 30 años, pero solo quiero que las personas mayores tengamos ánimo, que no nos encerremos en casa y salgamos a la calle", reivindicaba la cantante. "Tengo ganas de continuar y luchar", culminaba, recibiendo el aplauso de todos los presentes en plató.