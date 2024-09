José Maria Almoguera se sincera sobre su relación con Paola Olmedo y asegura que “destapará caretas” de las hermanas Campos

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, ha dejado atrás su discreción, y ha asegurado que está más cómodo que nunca frente a las cámaras y que está dispuesto a contar su verdad en la próxima entrevista en ¡De Viernes!. “Voy con la verdad por delante, tengo pruebas de todo”, afirma con seguridad, adelantando que destapará “caretas”, no solo en su familia, sino en todas las personas que han hablado de él.

Uno de los temas más comentados ha sido la relación de José María con su madre y su abuela, la fallecida María Teresa Campos. Tanto Terelu como Carmen Borrego le recriminaron que no visitara a su abuela en los últimos meses de vida, algo que Almoguera desmiente tajantemente: “No he estado ausente, siempre querré a mi abuela”. Estas acusaciones han abierto una brecha pública en la familia Campos, pero el joven no cierra la puerta a una reconciliación con su madre, diciendo que el tiempo “lo dirá todo”.

José María Almoguera en un evento del Circuito del Jarama / UAT

Otro tema que ha generado interés es su relación con Paola Olmedo, madre de su hijo. A pesar de la reciente separación, Almoguera ha querido dejar claro que su relación es “cordial” y que no le guarda rencor. Además, ha asegurado que ella es la madre de su hijo y siempre será una figura importante en su vida, aunque no compartan ya el mismo camino.

Sin embargo, ha sido contundente al afirmar que no le hace ninguna gracia que Paola hable públicamente sobre ciertos temas relacionados con su relación. “Puede ir donde quiera, yo no soy dueño de nadie, pero hay cosas que prefiero que no se toquen”, comentó, dejando entrever que ciertos comentarios de su ex no han sido de su agrado y respondiendo así a su participación en el programa TardeAR.

José María ha afirmado que su corazón, por el momento, está “cerradísimo” al amor, y aunque se les haya visto juntos en alguna ocasión, ha asegurado que no hay vuelta atrás. Sobre Paola, insiste en que no hay “ni malos ni buenos” y que cada uno actúa como cree adecuado.