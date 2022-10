Jorge Javier Vázquez destroza a Tamara Falcó por sus comentarios homófobos

Tamara Falcó no vive su mejor momento. Tras la ruptura con Íñigo Onieva a causa de una mediática deslealtad, la marquesa ha viajado a México para participar en una conferencia ultracatólica sobre el valor de la familia tradicional. Allí ha propiciado frases que no pasarán a los anales de la historia, pero que sí que han causado rubor entre la gente de a pie.

“Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad porque hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", aseguró Falcó. Unas palabras que han hecho enfurecer a Jorge Javier Vázquez. Quedaban poco más de dos minutos para finalizar Sálvame y dar paso a Informativos Telecinco. El presentador, decidido, se posicionó solo en medio del plató, mirando fijamente a cámara. “Tamara Falcó está jugando con un juego muy, muy peligroso. Yo me reafirmo en que si es tal y como lo he leído, Tamara se está convirtiendo en un elemento muy nocivo para esta sociedad”, comenzaba, visiblemente cabreado.

Cuando Jorge Javier Vázquez lleva toda la razón, también hay que decirlo. Y ojalá el sector de la prensa del corazón que protege a Tamara Falcó tuviese el valor de hablar claro y de llamar a las cosas por su nombrepic.twitter.com/Rl60wwnRgQ — Juan Rodríguez (@juanig_97) October 3, 2022

“Creo que ese tipo de discursos la aleja de muchísima población, entre la que me encuentro, que le han podido reír las gracias y no sabe el daño tremendo que causa con estas palabras. Desde esa posición absolutamente privilegiada que ha vivido desde que nació, no tiene ni idea de lo que sucede en la sociedad con diversos temas. Me parece intolerable su discurso y completamente hipócrita que nos venda ese mundo de cristiana, católica y comprometida cuando su mundo es frívolo y pegado a las marcas y el lujo”, continuaba, cada vez más acelerado.

"No deberíamos ser tan comprensivos con ella porque sus palabras hacen mucho daño a esta sociedad. Lo que ha hecho es un claro discurso de odio y hay que denunciarlos y hay que rechazarlos de pleno. Porque primero son los discursos y luego vienen las hostias en la calle. Hay que cortarlos de raíz. Hay opiniones que no son respetables”, espetaba. “El mundo está convirtiéndose en un lugar peor por gente que piensa como tú, por gente que demoniza la sexualidad diferente a la tuya, la heterosexual. La gente ahora vive por fin su sexualidad de forma libre, no en la oscuridad como antes por gente como tú. Tenemos que luchar porque la gente sea libre, que pueda divertirse en los sitios que quiera. Mientras que haya gente como tú, que demoniza la libertad y la libertad de elección de la sexualidad, el mundo va a ser un lugar peor, efectivamente. Lo que has hecho en México ha sido sembrar y propagar el odio", sentenciaba de manera contundente.

Segundos antes de finalizar el programa, Vázquez acabó de rematar su alegato. “Te pido que recapacites y dejes de hacer el daño que estás haciendo. Con tus palabras haces daño a muchísima gente, atacas a la dignidad de muchísimas personas. No podemos permitir que discursos como el tuyo tengan cabida en la televisión. Por favor, basta ya de aceptar ese tipo de palabras como normales. Entran dentro de la total anormalidad. Eres un absoluto fraude, recapacita. Además de ser una mentira, eres un elemento nocivo para esta sociedad", culminaba, dejando atrás las cámaras y provocando una ovación.