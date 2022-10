Tamara Falcó podría volver con Íñigo Onieva: "Es el proyecto de Dios"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva podrían volver pronto. La ruptura de la mediática pareja ha dado mucho que hablar en las últimas semanas. Tras filtrarse un vídeo del empresario besando a otra mujer en un festival de música estadounidense, la marquesa fue tajante. Cogió sus pertenencias y a sus perros y dejó el ático compartido, marchándose al cobijo maternal de Isabel Preysler. Por su parte, Onieva ha hecho lo mismo, huyendo a casa de su madre, donde le apoyan sus hermanos. Ahora, un nuevo giro podría cambiar la historia.

Tamara Falcó se encuentra en México, donde ha participado en una conferencia ultracatólica. Su charla, en el marco del Congreso Mundial de las Familias, ha levantado ampollas, pero aún más sus declaraciones respecto a su expareja. La hija de Isabel Preysler ha afirmado estar viviendo un "despertar espantoso" desde que empezó el torbellino de la infidelidad. Algo que espera que la fe pueda arreglar en algún momento.

Si bien es cierto que Tamara hizo caso omiso a los avisos que lanzaron diversos medios de comunicación del corazón, e incluso sus propios círculos de amistades, la marquesa asegura encontrarse empoderada y preparada para tomar decisiones trascendentes. Pese a ello, no tiene claro que el futuro entre Onieva y ella sea iniciar caminos separados. "Yo no siento odio hacia él ni aberración, me da pena", ha detallado, explicando que el empresario le ha pedido perdón.

"Me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, o sea, que considere que esas son las cosas por las que vive, a mí eso sí que me da pena", ha explicado la marquesa, evitando dar más detalles de la relación que mantienen en la actualidad. "No lo entiendo, o sea, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios", ha sentenciado

"Estaba ilusionada y el proyecto de Dios estaba ahí. Recé para que si mi novio estaba para mí, que llegáramos al matrimonio y que, si no, lo apartara. Todo esto cambia radicalmente cuando salen unas imágenes de mi novio siendo infiel, pero ya no solo eso, caen muchas cosas, fue un dominó", ha continuado. Si bien el futuro es incierto, parece que el camino sentimental de Falcó se ha complicado demasiado.