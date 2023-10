Isabel Pantoja en el hospital: su duro momento de salud del que nadie era conocedor

Isabel Pantoja ha estado ingresada en el hospital. La tonadillera, que ha estado en el foco de la polémica tras no acudir a la boda entre su hija, Isa Pantoja, y Asraf Beno, vuelve a situarse en la diana mediática al conocerse que no pasa por su mejor momento de salud. Ha sido el periodista Antonio Rossi el que ha dado la noticia en Vamos a ver, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

"Se fue el domingo pasado, salió de Cantora a mediodía y se fue a Córdoba porque el lunes tenía un ingreso hospitalario en un centro de especialidades en Córdoba. Se está haciendo unas pruebas médicas, ha estado toda la semana haciéndose pruebas médicas en Córdoba. Si ha ido a hacerse pruebas médicas a un centro de especialidades, a un centro público, fue acompañada por una mujer, entiendo que una amiga suya", ha asegurado el periodista.

"Sé dónde la vieron, qué es lo que estaban haciendo, pero me ahorro los detalles porque no es necesario. Sé que finalmente no la ingresaron, que salieron a mediodía y estuvieron en Córdoba toda la semana esperando los resultados. Regresó a Cantora el sábado. No fue de urgencias, era todo programado porque se está cuidando algo que se tiene que cuidar. No tiene nada que ver con el ojo", ha detallado Rossi acerca de la situación delicada de salud que atraviesa la artista.

Además, el periodista ha asegurado que "Anabel le lleva sin coger el teléfono casi un mes. Nadie de la familia sabía dónde estaba Isabel. Se fue el domingo con su propio coche sin su hermano porque quería pasar esta semana sola. Afortunadamente, hasta dónde yo sé, está bien".

Por su parte, Carmen Borrego ha agregado un dato cuanto menos importante. "Es curioso que yo en la boda hablo con una persona que es muy amiga de Isabel y me comenta 'la semana que viene va a salir que no ha ido a la boda Isabel porque estaba haciéndose pruebas médicas'. Cuando me lo contó me sonó a que estaba preparado para la justificación de ella", explicaba la hermana de Terelu Campos en plató,