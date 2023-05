Íñigo Onieva sufre un tremendo varapalo a escasos dos meses de la boda con Tamara Falcó

Íñigo Onieva, prometido de Tamara Falcó, ha recibido un duro revés a escasos dos meses de su esperada boda. Según ha revelado Belén Esteban en Sálvame, el empresario ha sido despedido de su puesto de trabajo como relaciones públicas en dos reconocidas discotecas de Madrid.

"Le han comunicado que ya no debe regresar a Tatel y Totó, donde trabajaba de Relaciones Públicas. Desconozco qué ha sucedido exactamente, pero me han informado de que ya no trabaja allí", ha comentado Belén en el programa de entretenimiento. Mientras tanto, Tamara Falcó se encuentra en Nueva York ocupada con los preparativos de su vestido de novia, mientras que Íñigo ha emprendido un viaje a Lourdes con una asociación benéfica, buscando reconectar con su fe y quién sabe si para pedir un nuevo trabajo.

Este repentino despido se suma a una serie de titulares negativos que ha estado generando la boda de la pareja, que muchos han comenzado a considerar como un enlace "gafado". Desde que se anunció el compromiso, Tamara e Íñigo han enfrentado diversas controversias y situaciones inesperadas.

Aunque no se han dado a conocer los motivos exactos del despido de Íñigo Onieva, algunos medios especulan que podría estar relacionado con su creciente exposición mediática debido a su relación con Tamara Falcó. Sin embargo, hasta el momento no se han emitido declaraciones oficiales por parte de ninguna de las partes involucradas.

Este nuevo revés ha generado incertidumbre sobre el futuro de la pareja y ha llevado a cuestionar si la familia Preysler Falcó está dispuesta a mantener a Onieva económicamente. Aunque Tamara Falcó continúa concentrada en los preparativos, el despido de su prometido sin duda añade un elemento de tensión y preocupación a los meses previos de uno de los eventos sociales más esperados del año.

Íñigo Onieva ha buscado refugio en un viaje a Lourdes con la asociación benéfica anteriormente mencionada, posiblemente tratando de encontrar consuelo y claridad en medio de tantas circunstancias adversas. Sin duda, la situación sigue siendo incierta y habrá que esperar para ver cómo se desarrolla el futuro tanto profesional como personal de la pareja.