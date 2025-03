Gloria Camila ha encontrado el amor junto a este artista gaditano

El pasado mes de octubre de 2024 Gloria Camila y David García pusieron fin a su relación amorosa que había durado un total de cinco años. La pareja se separó y desde entonces cada uno ha seguido su camino, pero al menos su ruptura pudo ser en buenos términos. Desde entonces, no se ha visto a la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado con ninguna ilusión a la vista aunque hace unos días la revista Diez Minutos sacaban en exclusiva unas imágenes que desvelaban quién ocupa el corazón de la influencer.

En la portada de Diez Minutos del pasado miércoles 12 de marzo aparecen en unas imágenes de la hermana de Rocío Carrasco junto al que parece ser su nueva ilusión, el artista gaditano, Álvaro García. En estas fotografías se puede ver a la pareja besándose apasionadamente por las calles de Madrid. El artista habría viajado a Madrid para darse al encuentro con Gloria Camila y pasar una noche con amigos, por lo que ambos aparecen muy cómplices y relajados sin ser conscientes de que estaban siendo fotografiados.

El revuelo que ha causado esta portada ha hecho que sea la propia Gloria Camila la que alce la voz y tome la iniciativa con la prensa después de las imágenes en la que aparece besándose con Álvaro García. La influencer ha destacado que está soltera y "puede hacer lo que le dé la gana" y afirma que Álvaro y ella son amigos y no ha dudado en piropearle cuando le han preguntado por él y ha confesado que le encuentra muy guapo. "Sí, no, la verdad es que sí. O sea, yo a Álvaro, además, le tengo mucho cariño. Y es una persona, pues, maravillosa. Entonces, bueno, se merece todo lo bueno", confesaba la influencer.

Gloria Camila no se esconde y ha afirmado que "a ver somos amigos. Más veces nos vais a ver. No oculto nada", por lo que es probable que vuelvan a salir algunas imágenes de ellos juntos a lo largo de los próximos meses si es que deciden mantener esta relación. Por el momento, Álvaro García no se ha pronunciado acerca de su relación con Gloria Camila, el artista está enfocado en su música y usa su perfil de Instagram como escaparate para que se conozca su trabajo.

La nueva ilusión de la hija del torero y la cantante es Álvaro García, un cantante y compositor gaditano de 31 años que aunque procede de Cádiz capital vive en Madrid desde hace un par de años por motivos profesionales. Su último single se llama 'Persona vitamina' y salió a principios de 2025 y además de dedicarse al mundo de la música de manera profesional, Álvaro García está muy ligado al Carnaval de Cádiz, ya que ha salido en varias comparsas de su amigo Germán Rendón, como en 'OBDC La Vida es Bella'.