Los famosos fulminan a Risto Mejide: el error que ha vuelto a repetir y que demuestra que no aprende

Risto Mejide sabe hacer televisión. No sé si buena o mala, pero televisión al fin y al cabo. Eso no quita que, a veces, envalentonado por su soberbia, cruce límites que demuestren su verdadera cara, la que en un pasado ocultaba bajo unas gafas de sol, quién sabe si por vergüenza. El comentario de Mejide durante las Campanadas, asegurando que Pedroche y Obregón utilizaban sus respectivos embarazos y muertes de familiares cercanos para subir la audiencia, es repulsivo. Una rabieta de niño pequeño consecuencia de saber que sería el último mono en la noche más importante del año.

Risto Mejide, a por la competencia en sus campanadas: “Ah, sí? Hay algo que anunciar? Un embarazo, la muerte de un ser querido...? Que eso siempre da audiencia”pic.twitter.com/housy3B9CA — M 📺 (@casasola_89) January 1, 2023

Risto Mejide vive de la polémica, del ruido. Lo hacía en Operación Triunfo y lo hace también ahora en su infotainment diario, Todo es mentira. Es por ello que no es de extrañar que cruce esa línea roja a la que nadie se debería acercar. El cambio está en que antes al menos daba la cara y asumía las consecuencias. Ahora, el presentador se esconde en excusas de Robbin Hood televisivo. Y es que el publicista ha asegurado que sus palabras no iban contra Cristina Pedroche y Ana Obregón, sino que era una crítica al sistema, a "los de arriba". Wow.

Los famosos estallan contra Mejide

A raíz de sus comentarios, multitud de personalidades han querido mostrar su opinión a través de las redes sociales. Una de ellas, Alba Carrillo, que ha asegurado que las palabras de Mejide le han dejado "absolutamente noqueada". "Me parece patético que haya personas, que encima tienen voz en los medios de comunicación, que digan semejantes barbaridades", ha espetado la modelo, visiblemente enfadada.

La colaboradora, que comparte grupo de comunicación con Risto, tiene claro que "hay personas que a lo mejor no piensan en la audiencia y, sobre todo, no todo es la audiencia y el dinero". "Decir eso de una persona embarazada me parece fuera de lugar totalmente, pero decir que da audiencia hablar de un familiar muerto cuando una madre ha perdido a un hijo... Me parece repulsivo, asqueroso y de una falta de humanidad peligrosa", ha sentenciado.

Otro de los famosos que ha salido a dar su opinión es Frank Cuesta. Sorprende, pues su talante es más próximo al discurso de Mejide que a la protesta feminista de Obregón. El aventurero ha explicado su vivencia más personal. "A mí se me murió un hijo muy pequeño (hermano gemelo de Zape), No quiero ni pensar lo que siente Ana Obregón cada día. Pero este comentario en referencia a Pedroche y a Obregón... Me parece lo más sucio que he escuchado en televisión jamás", ha objetado con la máxima contundencia.

Ana Obregón responde

Por su parte, Ana Obregón ha escrito un pequeño texto en su perfil de Instagram. "Tus comentarios machistas y repulsivos hacia Cristina Pedroche por estar embarazada y hacia mí por haber perdido mi único hijo diciendo que utilizamos eso para tener audiencia... duelen. Duelen mucho. Pero también duele tu risa al final del comentario como si fuera divertido enterrar a un hijo", ha manifestado la veterana presentadora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Rápidamente, el post ha recibido comentarios de apoyo de muchos profesionales del sector, entre los cuales destacan nombres como Miriam Díaz Aroca, Luis Rollán, Jedet, Macarena García, Anita, Nagore Robles, Pelayo Díaz, Lidia San José, Lorena Goméz o Gloria Camila, entre otros.

Risto Mejide, reincidente

No es la primera vez que Mejide se mete en embrollos por sus comentarios fuera de lugar. En su etapa más oscura, cuando intentó dinamitar Operación Triunfo desde dentro en la etapa en Telecinco, el publicista soltó declaraciones muy hirientes. La más recordada, la discusión con Jesús Vázquez, que puso a Mejide en su lugar tras un comentario homófobo.

"Cada vez abres más los ojos y cierras más la boca. Yo te entiendo: en esa Academia yo también tendría miedo de dejar orificios abiertos", espetó Risto Mejide. "Ha sido fuera de tono lo de los orificios. Me parece un gesto homófobo, que se suma a otros gestos que has tenido", respondió Jesús Vázquez dando paso a publicidad, algo que molestó al de Todo es mentira. "Tú no me llamas homófobo en directo, das paso a publicidad y te quedas tan ancho. Estoy harto de esta hipersensibilidad gay que os traéis. Os lo tomáis todo a la defensiva. No era un comentario homófobo y lo sabes. Y ahora, si quieres, das paso a publicidad", contestó Mejide.

"Tú a mí no me dices lo que tengo que hacer en mi programa. Te has pasado en tus comentarios homófobos y misóginos, y punto pelota. Y te lo digo así de claro", exclamó Vázquez, recibiendo el aplauso unánime de todo el plató.

En otra ocasión, esta vez en 2008, Risto Mejide se cachondeó de Patty, la concursante que abandonó Operación Triunfo tras la muerte de su abuelo. "Quería preguntaros si alguien más quiere abandonar la academia. Si alguien tiene que hacer una gestión, ha dejado el coche mal aparcado o se le ha muerto el canario", inició su intervención tras las gafas de sol. "Ahí fuera, hay gente muy currante que se le mueren seres queridos y no abandonan su trabajo, no abandonan su sueño ni lo que quieren hacer en la vida. Me siento muy defraudado", continuó con su habitual frialdad.

Risto Mejide se pitorreó del abandono en #OperacionTriunfo 2008 de Patty, que abandonó el concurso en la primera gala tras conocer la noticia de la muerte de su abuela. Claramente, nunca hubo perdón. pic.twitter.com/Xj6iocmFzr — M 📺 (@casasola_89) January 4, 2023

Si bien es cierto que esto pasó en hace más de catorce años, una etapa en la que hemos evolucionado mucho y todos tenemos derecho a rectificar y tener otra oportunidad, el comentario de Risto en las campanadas demuestra que no ha aprendido nada. Un error que vuelve a cometer, tropezando con la misma piedra por enésima vez.