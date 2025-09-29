Evacuación de emergencia en 'Supervivientes All Stars': "Las playas se están inundando"

Los concursantes de Supervivientes se tienen que preparar para lo peor cuando deciden embarcarse en esta aventura. El clima tropical de Honduras hace que se vivan días de intenso calor y tormentas tropicales, como en España no se ven. Esto hace que las condiciones climáticas que se dan cuando se graba el concurso puedan ser complicadas en algunos momentos, no obstante, en esta edición de Supervivientes All Stars, están siendo extremas.

La organización tomó la decisión de evacuar de emergencia a todos los concursantes y miembros del equipo de las playas en las que se encuentran realizando el concurso debido a la espantosa tormenta que había llegado sin previo aviso. Sandra Barneda ponía en conocimiento de la audiencia la situación que estaban viviendo los supervivientes.

"Atención. Esto es la tormenta que está cayendo en Honduras. Está arrasando las playas y están siendo evacuados. Me están diciendo que del tormentón que está cayendo es posible que cuando lleguen a sus playas no les quede prácticamente nada. Está cayendo muy fuerte", advertía la presentadora en el plató de Madrid. Momentos más tarde, era Laura Madrueño la encargada de dar el parte actual de la situación en los Cayos Cochinos.

El equipo se ha desplazado completo a la Palapa, lugar donde se celebran las galas los jueves y es que es una de las pocas zonas cubiertas y techadas que tienen los concursantes. "Lo que está sonando es la lluvia, no hace falta decir mucho más. Se nos va a inundar hasta la palapa. Hemos tenido que ser evacuados. Nos ha pillado totalmente por sorpresa esta increíble tormenta eléctrica… Menos mal que nos hemos podido resguardar aquí", explicaba Laura Madrueño en directo.

Consecuencias desastrosas

La presentadora en Honduras explicaba a los concursantes y a la audiencia que esta tormenta había sorprendido a todo el equipo y por eso habían tenido que responder con tanta rapidez para poder ponerlos a salvo. "Me están comunicando que vuestras playas se están inundando en estos momentos. La situación es límite. Vamos a intentar continuar aquí lo que nos queda de programa, porque el agua está empezando a entrar también en la palapa. Menudo temporal…".

Los participantes de esta edición se han quedado bastante preocupados pensando en todo lo que pueden perder debido al mal tiempo y es que solo han podido salir ellos de la playa, no han tenido la oportunidad de coger sus sacos donde está su ropa y objetos de valor para afrontar esta aventura.

La palapa a oscuras

El temporal azotaba fuerte y dejaba bastante preocupados a los familiares de los concursantes que se encontraban en plató, pero la situación se ha agravado cuando se ha ido la luz en la palapa. Madrueño ha relatado que esto no ha sucedido nunca en la historia del programa y que ni cuando se han enfrentado a temporales de sta magnitud han tenido que vivir esta situación.

"Sabéis la cantidad de temporales que hemos vivido, especialmente durante este año 2025, y es la primera vez que perdemos la luz en la palapa". Con estas palabras se expresaba Laura Madrueño y relataba cómo estaban afrontando la situación en los Cayos Cochinos.

El equipo se ha visto desbordado por la situación y ha tenido que sacar todos sus recursos posibles para que no hubiera daños mayores. "Está todo el equipo corriendo, completamente empapado, moviendo las cámaras, moviendo los cables, moviendo absolutamente todo, cubriéndolo con plásticos para que podáis seguir disfrutando del directo en la edición más extrema de la historia".