Todo lo que hay que saber de la gala de 'Supervivientes All Stars': expulsado, nominados y una dura sanción

El concurso más duro de la televisión está viviendo unas jornadas muy intensas. Supervivientes siempre saca lo mejor y lo peor de cada participante, y es que las condiciones en las que viven consiguen que los instintos estén más en alerta que nunca. En la gala de este pasado jueves sucedieron muchas cosas, y es que la tensión entre los concursantes y sus defensores en el plató no para de aumentar con el paso de las semanas.

Una sanción crucial para los supervivientes

Jorge Javier Vázquez se veía en la obligación de amonestar a los concursantes después de que se hubieran incumplido las normas del programa. "Ha pasado algo grave. Habéis incumplido las reglas", tras estas primeras declaraciones todos los supervivientes se pusieron nerviosos porque algunos no sabían qué era lo que había sucedido y sobre todo cuáles serían las consecuencias de ese incumplimiento de las normas.

Miri Pérez era la encargada de cocinar y prepararle la comida a sus compañeros, tras haber sido castigada en la gala anterior, y fue debido a un descuido de la joven que pidió a sus compañeros que vigilaran la sartén con arroz que estaba en el fuego, lo que ha llevado a que su equipo pague unas consecuencias desastrosas. La catalana no podía abandonar en ningún momento el cocinado y esto ha provocado gran tensión entre los concursantes.

Cuando el presentador daba los motivos, Miri entonaba el mea culpa: "No he caído en eso, tienes razón". Para sorpresa de los supervivientes, Jorge Javier no les dijo expresamente a ellos cuál sería la sanción impuesta por la organización, esta información solo la compartió con la audiencia. Desde el programa han decidido que la sanción sería apagar el fuego de Playa Armonía, para que entiendan las graves consecuencias que tiene saltarse las normas.

Expulsada de la noche y nuevos nominados

Como cada jueves, uno de los nominados debe abandonar de manera definitiva los Cayos Cochinos y poner rumbo a Madrid y el duelo final estuvo entre Fani Carbajo y Adara Molinero. Finalmente, la audiencia ha decidido que la expulsada fuera la ex concursante de La isla de las tentaciones, permitiendo así que Adara continuase una semana más en el concurso.

Las nominaciones han sido de los más tensos en Honduras y es que con el paso del tiempo, los roces propios de la convivencia se van avivando y ponen mayor distancia entre los concursantes que viven en la isla. Antes de que Fani Carbajo se marchase de manera definitiva del programa, no desaprovechaba la oportunidad de sumarle un punto a Sonia Monroy. Tras muchas tensiones, la nominada con más punto del grupo de Playa Armonía fue Miri Pérez y el líder, que es Torres, escogía a Sonia Monroy como la otra persona en salir a la palestra esta semana.

En el grupo de Playa Caos, era Jessica Bueno el nombre que ha reunido más puntos por parte de sus compañeros, y su líder, de nuevo Iván González, ha decidido exponer de manera directa a Carlos Alba. De manera que los cuatro nominados de esta semana son: Miri Pérez, Sonia Monroy, Jessica Bueno y Carlos Alba.