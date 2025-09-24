Shock ante la nueva salvación en 'Supervivientes All Stars': el veredicto final llega el jueves

El martes es un día muy especial para los concursantes de Supervivientes, los nominados tienen la oportunidad de salvarse de ser el próximo expulsado en la ceremonia de salvación, algo que siempre provoca muchos nervios. El concurso sigue su curso y poco a poco cada uno de los participantes va encontrando su hueco y mostrando sus cartas, esto es lo que hace que el público se posicione a su favor o en su contra.

Este pasado martes, eran cuatro las nominadas que se sometían a la ceremonia de salvación: Gloria Camila, Fany Carbajo, Adara Molinero y Jessica Bueno. Esto ha dejado ver que los compañeros no tienen miedo en señalar a quienes consideran más fuertes dentro del reality y exponerlas en la palestra para que sea la audiencia quien decida quién va a ser la próxima expulsada.

Como en cada gala, las concursantes deben permanecer debajo de una estructura donde caerá un cubo de barro si esa persona sigue nominada y un cubo de agua para la persona que finalmente se salva de la nominación y cuenta con estar en el programa una semana más. La primera en ser bañada por el líquido marrón fue Jessica Bueno, la sevillana aceptaba deportivamente el resultado y sonreía resignada con la decisión de la audiencia.

La segunda persona en conocer que permanecía nominada hasta el jueves por la noche era Fany Carbajo, la ex participante de La isla de las tentaciones, afirmó que no se sorprendía de este resultado y lo asumía con entereza. Sabe que tiene mucha competencia con el resto de sus compañeras y que el público puede tener otras favoritas antes que ella. Por lo que el duelo final para conocer la salvada estaba entre Adara Molinero y Gloria Camila.

Estas dos mujeres están dejando grandes titulares en su paso, de nuevo, por esta aventura y es que la tensión entre Gloria Camila e Iván no da tregua a la isla y Adara tiene multitud de frentes abiertos. Ninguna de las dos concursantes quieren irse el próximo jueves, pero una de ellas corre el riesgo de ser la siguiente expulsada. Finalmente, el cubo de barro cayó sobre Adara dejando claro que la que se salvaba era Gloria Camila.

Gloria Camila respira aliviada tras ser salvada

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se emocionaba al conocer la noticia de que no sigue expuesta en las nominaciones para el jueves. Después de haber vivido tanta tensión no pudo contener las lágrimas y quiso agradecer al público el cariño y apoyo recibido en estos días; además aprovechó para dejar un gesto simbólico con las manos, un corazón y aprovechaba este momento para decir: "gracias, gracias, gracias. Os quiero, os amo. Gracias".

La reacción de Adara fue muy diferente y es que la influencer ve peligrar su continuidad en el programa, el pasado jueves tuvo que despedirse de su madre, Elena Rodríguez, que fue la última expulsada. Esto supuso un gran mazazo para Adara Molinero que contaba con el gran apoyo de su madre para seguir en esta aventura a pesar de no estar en el mismo grupo. Será el próximo jueves en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez cuando se conozca finalmente quien es la siguiente en abandonar el programa si Jessica Bueno, Fany Carbajo o Adara Molinero.