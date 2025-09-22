Resumen la última gala de 'Supervivientes All Stars': Adara quiere abandonar e Iván González roba a un compañero

Supervivientes All Stars, el reality más duro de la televisión comienza a hacer mella en los concursantes. Tras varias semanas de escasez de comida, los supervivientes sienten que las primeras fuerzas van desapareciendo y es lo que le ha sucedido a Adara Molinero. La joven es la tercera vez que acude a Honduras para poder vivir esta experiencia, pero el estómago y la cabeza le están jugando una mala pasada y llegó a activar el protocolo de abandono.

Adara no vive su mejor momento en la isla y es que el pasado jueves tuvo que despedirse de su madre que estaba nominada. Esto ha supuesto un gran cambio para la influencer, que esperaba poder compartir más tiempo con ella en la isla antes de que una de las dos pusiera fin a su aventura en los Cayos Cochinos. En la gala del domingo, Molinero estuvo conversando largo y tendido con Sandra Barneda y le explicaba su situación.

"Me encuentro desubicada, decolocada y débil", afirmaba la joven a la presentadora. "Esto triplica todo lo esperado. Es muchísimo peor y muy duro. Desde casa no se puede llegar a ver la dureza. Es desesperante", explicaba Adara. Quié además aprovechaba la oportunidad para expresarse sobre cómo es el trato con sus compañeros y cómo siente que esa presión no la beneficia para nada. "Quería escapar y no sabía cómo. Quería huir y no veía escapatoria. Estaba súper desbordada".

La madrileña se ve desbordada por todo lo que está viviendo y se ha planteado la opción de abandonar el programa y regresar a su vida en Madrid. No obstante, la charla que tuvo con Snadra Barneda ha influido de gran manera en la decisión final de Adara Molinero. "Te han dado la tercera oportunidad (...) Me dijiste que no aguantar en la primera edición de 'All Stars' te dolió muchísimo. Quiero que te lo pienses bien. Sois los mejores, tenéis que ser valientes y aguantar en circunstancias que otros no aguantarían", le decía la presentadora y se atrevía a preguntarle. "¿Quieres abandonar 'Supervivientes All Stars'?".

Con la tensión en el ambiente y tras pensar su respuesta varios segundos, Adara finalmente tomaba la decisión de continuar en el concurso, algo que el público presente en el plató recibió de buen grado. "Antes de venir aquí dije que si me caigo, me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Quiero seguir", sentenciaba la joven.

Iván González roba a uno de sus compañeros

La vida en las dos playas de Supervivientes está siendo extremadamente dura pero lo cierto es que un grupo hay más personas que en el otro, por esta razón, la organización ha tomado cartas en el asunto para poder equipararlo. Iván y Miri, líderes actuales de cada grupo, se han enfrentado en un juego y el que saliera victorioso debería decidir qué compañero cambiaría de bando.

El ganador terminó resultando Iván González y fue en ese momento cuando intervino Laura Madrueño para darle las directrices pertinentes al gaditano. "Vas a tener la oportunidad de robar a un miembro del equipo Caos a tu playa (...) Es una decisión que no puedes consultar con nadie. Que nadie hable. Es una decisión tuya. No busques miradas cómplices en tus compañeros".

Iván tomaba una decisión que ha sido una gran sorpresa tanto para los supervivientes como para la audiencia y ha escogido a Noel Bayarri. "Lo tengo claro. Voy a guiarme un poco por estrategia aquí dentro y a la hora de las pruebas físicas. Voy a elegir a Noel", explicaba así cuál era el motivo principal de su decisión. Por lo que el canario se une al equipo formado por Iván González, Gloria Camila, Carlos Alba, Jessica Bueno y Alejandro Albalá.

Noel Bayarri se ha sorprendido de la decisión de su compañero y pronunció unas palabras al respecto de su cambio. "Estoy un poco raro, la verdad. No me lo esperaba. Muchas gracias, Iván, estoy contento de estar aquí de volver a Playa Armonía", afirmaba el canario.

La semana continúa y los concursantes se enfrentan a nuevos retos y complicaciones en la superviviencia y es que la convivencia no es fácil y más cuando hay cuentas pendientes entre ellos. El jueves una de las cuatro nominadas: Adara Molinero, Gloria Camila, Jessica Bueno y Fany Carbajo, pondrá fin a la aventura en Honduras aunque ninguna de ellas quiere abandonar este escenario ideal a pesar de las condiciones en las que están viviendo.