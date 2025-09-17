Gala explosiva en ‘Supervivientes All Stars’: salvado inesperado y el toque de atención de Jorge Javier

La gala de Supervivientes All Stars de este martes fue una mezcla de sorpresa y tensión: un concursante considerado "potente" consiguió la salvación cuando nadie lo esperaba, mientras que el presentador lanzó un reproche público a los participantes para recordarles su papel principal: entretener. La velada, plagada de posicionamientos y miradas que lo dijeron todo, ha reavivado alianzas y abierto nuevas fisuras entre los concursantes.

El salvado de la semana

Los martes es cuando se produce la ceremonia de salvación y los cuatro nominados esperan ansiosos ser el único que no se mancha de barro en este momento, para así garantizarse una semana más en el concurso. Las cuatro personas que están en la palestra eran Adara Molinero, Tony Spina, Iván González y Elena Rodríguez. Después de haber segudio el ritual de esta celebración el superviviente que finalmente se salva de poder ser expulsado el próximo jueves es Tony Spina.

El novio de Marta Peñate se emocionó mucho al recibir el apoyo masivo de la audiencia y quiso compartir con todos qué pasaba por la cabeza en ese momento. "Gracias, de verdad. Se lo quería dedicar a mi padre, que ayer cumplió años y ya no está con nosotros... y era seguidor del programa. Y estaría muy emocionado de verme ahora mismo salvado. ¡Muchas gracias!" afirmaba el italiano visiblemente emocionado.

Los que quedan expuestos a la decisión del público para salir del concurso en 48 horas son Adara Molinero, Elena Rodríguez y el gaditano Iván González, uno de ellos tendrá que abandonar Honduras y volver a Madrid para ver cómo el resto de sus compañeros continúa con la aventura.

Posicionamientos que hacen enfadar a Jorge Javier Vázquez

Con la lista de nominados reducida a tres personas, se le pidió a los supervivientes que se posicionaran detrás de la persona que ellos consideran que debe abandonar los Cayos Cochinos el próximo jueves. Este momento que suele desvelar las tensiones y discrepancias en los grupos, terminó con una llamada de atención del propio presentador a los concursantes.

Muchos de los participantes de este reality afirmaban que les costaba tomar partido por sus compañeros y fue ese momento el que hizo estallar a Jorge Javier Vázquez. "No seáis coñazo. Es un nombre y una razón. Expulsado, nada de descartes... es tan sencillo como eso. No aburráis a las ovejas que aquí hemos venido a entretener". El presentador ponía fin a ese momento dubitativo de los concursantes y les recordaba cuál era su principal misión en este formato.

Adara Molinero y Miri Pérez a la gresca

La tensión entre la madrileña y la catalana no hace más que crecer y es que los problemas entre ellas están lejos de solventarse. Durante la gala del martes ambas protagonizaron una acalorada discusión que se produjo tras las cámaras y que más tarde pudieron ver los espectadores. En la pausa publicitaria fue Adara la que estalló contra su compañera y otros de los concursantes con los que convive.

"Me siento cuestionada todo el rato por los tres, Noel, Torres y Miri. Ella es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más porque no soy capaz de gestionar la situación. No me quiero ver superada y me está haciendo perder los nervios", explicaba Molinero entre lágrimas. En su defensa, Miri afirmaba cómo se siente con la joven: "no para conmigo, me tiene entre ceja y ceja, todo lo tiene que analizar y está ahí a ver si me equivoco", aunque tras escuchar lo que Adara decía de ella no dudó en consolarla diciéndola: "es tu sensación, me sabe fatal que te sientas así".

El paso de los días será necesario para ver si esta tensión entre las dos concursantes va en aumento o si se puede diluir y emprender un camino conjunto en el concurso, ya que se espera que les queden varias semanas de convivencia, siempre y cuando la audiencia quiera mantener a Adara en el concurso.