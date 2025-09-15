Gran susto en 'Supervivientes All Stars': Fani Carbajo atendida de urgencias por el equipo médico

La gala de este domingo de Supervivientes All Stars vivió un momento de máxima tensión cuando Fani Carbajo tuvo que ser atendida por el equipo médico tras sufrir un golpe durante el juego de recompensa. El momento cortó la prueba y la concursante pudo reincorporarse tras la valoración médica.

El problema se produjo en pleno desarrollo de la prueba, en la que los participantes de Playa Armonía intentaban coordinarse para completar un recorrido. En un tramo de la dinámica, Miri subió a los palos y se produjo una caída al agua que, a su vez, derivó en un accidente fortuito sobre Fani; al ver que la concursante no podía continuar, la organización decidió detener la prueba y activar el protocolo de asistencia. "Vamos a parar el tiempo, va a atender el servicio médico a Fani, que parece que se ha hecho daño en el hombro", ha comunicado Laura Madrueño.

La caída de Miri y el posterior golpe sobre Fani provocaron que la organización interrumpiera la dinámica y que la atención médica actuara con rapidez, un protocolo que estos realities aplican en cada incidente para descartar lesiones mayores.

Mientras los sanitarios atendían a Fani, la tensión creció en la playa y en el plató, donde Sandra Barneda retomó la conducción de la gala desde Madrid. Minutos después la conexión con la isla se restableció y fue la propia afectada la que explicó lo ocurrido y lanzó un mensaje de calma: "Me han atendido, de verdad que muchísimas gracias, estoy mucho mejor. Me he dado un buen golpe pero, dentro de, estoy bien. O sea, que aquí continúo".

La evaluación médica descartó una lesión grave y Fani pudo seguir en la convivencia tras la atención recibida. El equipo médico está atento en las pruebas de los concursantes porque algunas son muy exigentes en cuanto a desempeño físico y pueden causarles algunas lesiones, además hay que tener en cuenta las condiciones en las que viven los concursantes.

Desde Honduras, Laura Madrueño quiso dejar claro el cuidado que reciben los participantes: "Ha sido un susto, menos mal. Siempre están atendidos, ya lo sabéis, en primera línea de playa siempre está nuestro equipo al pie del cañón". A pesar de haber vivido un momento complejo, la situación de la superviviente ha mejorado considerablemente, la semana pasada estaba nominada y consigiuió salvarse al batirse en duelo con su compañero Kike Calleja.