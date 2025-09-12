Resumen de la gala de 'Supervivientes All Stars': expulsado, nominados y mucha tensión entre Gloria Camila e Iván González

La última gala de Supervivientes All Stars fue un auténtico cóctel de emociones: lágrimas, estrategias traicioneras, expulsiones inesperadas y un choque frontal entre Gloria Camila e Iván González que dejó a todos con la boca abierta. El programa no dio respiro y volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los realities más seguidos de la televisión.

Con Kike Calleja despidiéndose de la aventura, nuevas nominaciones que ya han dividido a la audiencia y una discusión cargada de reproches en la Palapa, la gala ofreció todos los ingredientes que los espectadores piden: emoción, giros de guion y un buen toque de salseo.

La primera expulsión y las nominaciones más intensas

La noche arrancó con la expulsión de Kike Calleja, que se convirtió en el primer concursante en abandonar la edición. Aunque su salida no sorprendió a todos, sí dejó cierto vacío en el grupo, especialmente por el modo en que se habían gestionado las nominaciones previas.

Esta semana, los que se la juegan son Adara, Elena Rodríguez, Tony Spina e Iván González. La mecánica estuvo llena de matices:

Playa Armonía puso en la palestra a Adara.

puso en la palestra a Adara. Como líder, Miri añadió a Tony Spina .

. En Playa Cao s, los nominados señalaron a Elena Rodríguez.

s, los nominados señalaron a Elena Rodríguez. Y finalmente, Gloria Camila, en calidad de líder, decidió apuntar directamente a Iván González.

Todo ello tras un momento de lo más comentado: el beso de la traición. Kike Calleja lo lanzó contra Sonia Monroy, sumándole un punto en las nominaciones. Sin embargo, la actriz y cantante logró esquivar la decisión final del público y no tendrá que enfrentarse a la expulsión en esta ocasión.

Gloria Camila, lágrimas y liderazgo

Uno de los grandes momentos de la gala fue la prueba del collar de líder, la exigente Prisión de Tártaro, donde los concursantes debían resistir el máximo tiempo posible en equilibrio. La victoria fue para Gloria Camila, que consiguió superar a sus compañeros y se alzó con el primer collar de líder de la edición.

Entre lágrimas, dedicó su triunfo a su familia y confesó lo duro que está siendo convivir en la isla. Sin embargo, la alegría no fue completa: ser líder también le obligó a nominar, y su decisión de señalar directamente a Iván encendió la mecha de un enfrentamiento que parece tener mucho recorrido.

Gloria Camila vs. Iván González

El verdadero salseo de la noche llegó en la Palapa. Ante la pregunta de quién aporta menos al grupo, tanto Gloria como Iván se señalaron mutuamente. Lo que parecía un simple cruce de reproches se transformó en un repaso de viejas rencillas personales.

Iván recordó conversaciones, mensajes y encuentros del pasado, insinuando que ella había jugado con él fuera del concurso. Gloria, por su parte, negó muchas de esas afirmaciones y dejó claro que si no hubo más historia fue porque ella lo decidió. El cruce se tornó cada vez más intenso, con correcciones constantes y acusaciones de "mentir" por parte de ambos.

Aunque Iván aseguró que no guarda rencor y que "no tiene sitio para el odio", también dejó claro que no tolerará lo que considera falsedades. Gloria, más serena, reconoció que en algunos momentos le cae bien, pero que en otros le resulta imposible soportarlo.