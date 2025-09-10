Este es el sorprendente castigo que han recibido dos concursantes de 'Supervivientes All Stars'

Este martes se celebraba la gala Tierra de Nadie presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño, desde el principio se esperaba que la noche fuese a ser movida. Había que conocer el salvado de la semana, que ha sido Gloria Camila, y además los concursantes han participado en el famoso Oráculo de Poseidón. Aquí todos tienen que enfrentarse a los retos que se imponen desde la organización y han visto como la vida de dos de los supervivientes se complicaba.

Los catorce concursantes tienen claro que esta aventura es muy desafiante y te pone en situaciones límites, ya que han vivido en sus propias carnes esto previamente, pero el equipo que realiza este reality, no quiere que en esta segunda ocasión, los concursantes crean que van a tener más cosas a su favor debido a su experiencia previa, sino todo lo contrario.

Un castigo para dos concursantes de 'Supervivientes All Stars'

La encargada de dar la noticia de la dinámica que se iba a seguir en el Oráculo de Poseidón ha sido Laura Madrueño. La madrileña ha informado a los concursantes de que "vais a tener que votar a qué compañero o compañera merece un castigo o penitencia a modo de toque de atención que vamos a encontrar cada noche dentro de ese cofre y, por tanto, os lo tenéis que tomar muy en serio". Se han vividos momentos de tensión, ya que cada uno ha tenido que elegir a la persona que cree que menos aporta al grupo.

Una de las condiciones principales que se han impuesto desde la organización ha sido que los concursantes no podían dar sus propios nombres a la hora de votar. El primer equipo que ha votado han salido los nombres de Kike Calleja, Alejandro Albalá, Gloria Camila y Jessica Bueno. Entre todos esos nombres ha habido un empate triple entre Jessica Bueno, Gloria Camila y Alejandro Albalá y ha sido este último el encargado de decidir quién se quedaba la penitencia porque es el líder y su decisión ha sido contundente: Gloria Camila.

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano no se ha mordido la lengua cuando ha descubierto la decisión de Albalá: "Bueno mira, por lo menos ya estás haciendo algo como líder". Con estas palabras cargadas de significado dejaba ver que desde su punto de vista el ex de Isa Pantoja está pasando desapercibido en el concurso, al menos de momento.

Los señalados del otro grupo han sido Fani Carbajo, Noel Bayarri, Sonia Monroy y Tony Spina, aunque la persona que más veces ha sido nombrada por el resto de sus compañeros ha sido Adara Molinero. La influencer se ha tomado con resignación esta decisión grupal y aceptará las condiciones impuestas por la organización del mismo modo que lo hará Gloria Camila.

Esta es la penitencia de Gloria Camila y Adara Molinero

Tras tener claro quiénes eran las personas que debían padecer el castigo por aportar menos al grupo, según sus compañeros, han conocido cuál será la penitencia que deben cumplir. "Como castigadas de la semana y con el objetivo de mejorar la relación con vuestros compañeros, desde hoy y hasta el jueves dependeréis de ellos y su bondad porque vuestros sacos al completo quedan requisados en este mismo momento", aseguraba Laura Madrueño.

Las dos concursantes deberán permanecer sin sus pertenencias para sobrevivir en las siguientes 48 horas porque este castigo durará hasta la gala del jueves. Será en ese momento cuando puedan recuperar todo lo que tienen en su saco y sacar conclusiones de estos dos días de convivencia aún más extrema en los Cayos Cochinos.