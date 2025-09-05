El desastroso comienzo de 'Supervivientes All Stars': policía en la isla, cancelación de juegos y primeros nominados

El momento más especial de la noche había llegado, el plató de Supervivientes cobraba vida de nuevo y daba paso a Jorge Javier Vázquez que es el encargado de presentar las galas de los jueves. Tras meses de grandes expectativas acerca de los nuevos famosos que iban a revivir su aventura en Honduras, llegaba la noche del estreno y para sorpresa de todos, nada iba a salir según lo previsto.

Jorge Javier Vázquez comenzaba anunciando el cambio en la escaleta: "debido a un problema de una de las comunidades autóctonas con las autoridades locales, nuestra playa de juegos se ha visto alterada. Por supuesto, respetamos su derecho a expresarse como consideren. Por ello, en este momento no sabemos si vamos a poder realizar los juegos previstos".

Ha sido una televisión local la que ha emitido imágenes de lo que sucedía en los Cayos Cochinos y en la que se ha necesitado la presencia de la policía para controlar esta manifestación. En el vídeo se puede ver cómo miembros de la comunidad autóctona de Honduras han realizado una manifestación y han llegado hasta la playa donde normalmente se realizan los juegos de Supervivientes. Esto ha supuesto un cambio en la escaleta y es que no se han podido realizar los clásicos saltos en helicóptero, ni tampoco la Noria Infernal, uno de los momentos más míticos del programa.

Tanto Jorge Javier Vázquez como Laura Madrueño han asegurado que han intentado sobrellevar la situación lo mejor posible y adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por esta situación completamente ajena al programa. "Este es el espíritu de Supervivientes: superarse ante la adversidad, no rendirse nunca y afrontar lo que venga. Nuestro equipo y nuestros concursantes lo entienden así y van a dar lo mejor de ellos", aseguraba el madrileño.

Unas primeras nominaciones atípicas

La gala continuaba a pesar de las complicaciones iniciales y sí que se ha podido disputar el juego de líder. Ha consistido en que los catorce concursantes se han subidos a unos palos y debían permanecer sobre ellos mientras estaban agarrados el mayor tiempo posible. Poco a poco han ido cayendo los supervivientes hasta que Alejandro Albalá ha sido el único que ha permanecido intacto en su posición, consiguiendo así el collar de líder.

El gaditano ha conseguido ser el primer concursante de esta segunda edición de Supervivientes All Stars en convertirse líder, esto lo convierte en inmune a las nominaciones y sabe que tiene asegurada una semana más en el programa. También, el collar le da una ventaja frente al resto de sus compañeros y es que puede nominar de manera directa a quien quiera y Albalá no ha desperdiciado la oportunidad. El joven ha señalado a Gloria Camila, en cuanto a los motivos no ha sido muy específico: "porque sí, porque me ha venido a la cabeza, no por ningún motivo, pero es la persona que me quedaba. Lo siento, Gloria, pero Gloria".

La hija de Ortega Cano y Rocío Jurado se tomaba con resignación la nominación y se sumaba a la lista de nominados que tras apenas unas horas de convivencia en la isla han sido expuestos a la audiencia: Noel Bayarri, Sonia Monroy y Fani Carbajo. El público deberá decidir a lo largo de la semana quién deberá abandonar el concurso y convertirse en el primer expulsado de esta edición si: Noel Bayarri, Sonia Monroy, Fani Carbajo o Gloria Camila.