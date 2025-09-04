'Supervivientes All Stars 2025': Listado definitivo de los concursantes

La nueva edición de Supervivientes All Stars 2025 ya calienta motores y promete ser la más intensa de los últimos años. Telecinco reúne a 14 concursantes míticos que hicieron historia en Honduras, y ahora regresan con una misión doble: demostrarse a sí mismos que pueden superarse y, de paso, regalarnos todas esas dosis de drama, lágrimas, estrategias y romances que tanto nos enganchan. La cadena lo ha dejado claro: este año la convivencia será más extrema que nunca, con menos recursos, pruebas físicas al límite y un casting repleto de egos que seguro chocarán bajo la palapa.

El estreno, programado para este jueves 4 de septiembre, ya es uno de los más esperados de la temporada televisiva. Con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madreuño al frente y un formato que promete "la aventura más salvaje jamás vista en la isla", los concursantes tendrán que enfrentarse no solo a las dificultades de la naturaleza y a la convivencia, que suele levantar muchas ampollas en la isla.

Finalmente son 14 concursantes los que se adentran en esta nueva aventura, a pesar de que muchos de ellos afirmaron que no volverían a pasar por una experiencia tan extrema como la que se vive en este programa.

Jessica Bueno

La modelo regresa a Honduras más fuerte que nunca. Tras una etapa personal llena de altibajos, asegura que esta vez no tiene miedo a nada. ¿Se convertirá en la reina de la isla o terminará devorada por las tensiones del grupo?

Gloria Camila Ortega

La hija de Ortega Cano quiere revancha. Promete darlo todo, no solo en las pruebas, también a nivel emocional: “Me encuentro más fuerte mentalmente”. Una declaración que apunta a enfrentamientos directos y mucha tela que cortar.

Iván González

Desde Mujeres y Hombres y Viceversa hasta Supervivientes 2017, Iván siempre ha sido un imán de polémicas y romances televisivos. Ahora vuelve para redimirse y demostrar que su sitio está entre los grandes.

Elena Rodríguez

Madre de Adara Molinero y superviviente nata, Elena no se rinde fácilmente. En esta edición quiere llegar mucho más lejos y plantarle cara a cualquiera que se cruce en su camino.

Adara Molinero

La gran protagonista de realities vuelve para enfrentarse al reto más duro: compartir isla con su propia madre. Sus romances, sus lágrimas y sus discusiones siempre generan titulares. Honduras la espera con los brazos abiertos.

Sonia Monroy

Directa desde Hollywood, Sonia aterriza con su estilo único, diva y guerrera. Nunca pasa desapercibida y ya ha lanzado pullitas antes de saltar del helicóptero. Con ella, la polémica está asegurada.

Kike Calleja

Periodista y rostro habitual de Telecinco, Kike busca demostrar que detrás de los focos también hay un luchador. Su experiencia profesional puede darle ventaja a la hora de analizar estrategias.

Carlos Alba

El ex MasterChef vuelve tras una experiencia marcada por una lesión. Ahora se presenta con fuerza, resistencia y el objetivo de demostrar que merece llegar hasta la final.

Fani Carbajo

La inolvidable “Estafanía” de La isla de las tentaciones llega con las pilas cargadas. Dice que vuelve con más madurez y con ganas de ganar, pero su carácter explosivo puede encender chispas en cualquier momento.

Rubén Torres

El bombero catalán y ganador del cariño del público en su paso por el reality quiere repetir hazaña. Su simpatía puede ser su mejor arma… aunque la isla pondrá a prueba hasta al más fuerte.

Alejandro Albalá

El ex de Isa Pantoja y Sofía Suescun vuelve a vivir la experiencia en Supervivientes y reaparece en el foco mediático después de estar varios años alejado de todo lo relacionado con la prensa del corazón.

Miri Pérez-Cabrero

La ex concursante de MasterChef aporta frescura y espontaneidad. Conocida por su desparpajo, está lista para cocinar (literal y metafóricamente) nuevas tramas en la isla.

Noel Bayarri

El ex tronista y aventurero por excelencia asegura que esta vez va a por todas: “Este año es el mío”. Su carácter competitivo y sus piques históricos prometen dar juego desde el primer día.

Tony Spina

El italiano más televisivo no podía faltar en este casting de leyendas. Sus romances y enfrentamientos le preceden, y Honduras es el escenario perfecto para volver a brillar.

Este elenco tan explosivo vivirá unas semanas de lo más intensas en los Cayos Cochinos y se podrá ver cómo afrontan esta aventura de nuevo. Hay muchas personalidades diferentes, por lo que el drama y la emoción llegará pronto a Honduras.