Los momentos más complicados de Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars' en la gala del domingo

El pasado jueves, 4 de septiembre, arrancaba la segunda edición de Supervivientes All Stars. Un grupo de 14 famosos comenzaba su aventura en los Cayos Cochinos, pero lo cierto es que la primera gala se vio afectada por la manifestación de personas locales que impidieron que la escaleta del programa se desarrollase con normalidad, e incluso hizo falta la presencia policial en la zona para evitar altercados.

Este domingo se celebraba la primera gala de Conexión Honduras en la que estaba al frente Sandra Barneda y la buena nueva es que los concursantes iban a poder saltar del helicóptero, como viene siendo habitual en cada edición de Supervivientes y que es uno de los momentos más míticos de este reality de Telecinco. Esta actividad fue suspendida el jueves debido a la manifestación por parte de algunos miembros de la comunidad garífuna.

Adara Molinero, es una de las grandes favoritas del reality y es que la joven tiene un gran palmarés en cuanto a los concursos en la tele y se ha llegado a convertir en la reina de este tipo de programas, ya que ha ganado la mayoría de ellos. En la edición de Supervivientes que la joven participó no saltó del helicóptero debido a la angustia que le producía el momento de saltar, no obstante, en esta ocasión, Adara sí se ha visto capaz de superar su miedo y se ha lanzado al agua como el resto de sus compañeros.

Los saltos del helicóptero dejan ver cuáles son las intenciones de los concursantes en el reality y suelen mandar un mensaje emotivo a sus personas más cercanas antes de saltar. Adara Molinero ha querido acordarse de su hijo antes de poner de nuevo un pie en la playa. "Le dedico el salto a mi hijo Martín, que te amo. Te amo tal y como eres. A mi canario, y a esas personas que siempre están apoyándome a muerte".

Adara Molinero atendida por el equipo médico

Una vez todos los concursantes estaban reunidos en la playa, Laura Madrueño ha dado paso al juego del barro, otra de las actividades que se vio suspendida el jueves. Ha sido después de esta prueba cuando el equipo médico ha tenido que atender de manera inmediata a la madrileña. Adara Molinero comenzaba a marearse y se quedaba sentada y con la cabeza agachada, fue en ese momento que la presentadora en la isla se ha acercado a ella para preguntarle que cómo se encontraba. "¿Estás bien? Estás un poco mareada por el juego, ¿no?".

La concursante le confirmaba a Laura Madrueño que no se encontraba bien y ha sido en ese momento cuando el equipo médico ha intervenido y se la ha llevado para atenderla. Tras ser evaluada por los doctores, Adara Molinero ha vuelto completamente recuperada a la playa sabiendo que puede continuar en el concurso sin ningún tipo de problemas. No ha querido hacer un gran drama de este asunto y volvió diciendo: "Estoy mejor. Me encanta un chismecito".

Adara a pesar de haber viajado hasta Honduras con su madre, que también participa en esta edición del reality, se ha visto sin su apoyo más fiel una vez se han hecho los equipos y es que madre e hija se han visto forzadas a vivir separadas, al menos de momento, debido a la división en dos grupos.