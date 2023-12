La escandalosa cifra de dinero que ganó Xavier Sardà en 'Crónicas Marcianas'

El reconocido periodista y presentador Xavier Sardà ha sorprendido a la audiencia al revelar la cifra de dinero que le pagaron durante los primeros tres meses de su participación en el programa Crónicas Carnívoras. En una entrevista reciente en el programa 100% Únicos, Sardà compartió detalles sobre su experiencia y desveló el monto inicial de sus ingresos.

Sardà, conocido por su exitoso paso por Crónicas Marcianas, comenzó explicando que durante esa etapa de su carrera había gozado de buenos ingresos que le permitieron mantener un nivel de vida cómodo. Sin embargo, los entrevistadores mostraron un interés particular en conocer la cifra exacta. Tras unos minutos de suspense, Xavier Sardà finalmente compartió la información.

El presentador admitió que en ese momento los pagos se realizaban en pesetas, lo que complicó un tanto la conversión a euros. "Me pagaban muy bien. Era en pesetas. ¿50 millones de pesetas cuánto es?", expresó Sardà. Sin embargo, después de unos momentos de reflexión y con ayuda para el cálculo, reveló la asombrosa cifra de 300.000 euros durante los tres primeros meses de Crónicas Carnívoras.

La confesión del periodista no solo impactó a los entrevistadores, sino también a la audiencia, quienes no esperaban una cifra tan elevada. Ante la incredulidad general, Sardà aseguró que esta cantidad no fue estática y que, a medida que transcurrían los meses, sus ingresos continuaron aumentando. "Si seguíamos, más", afirmó, dando a entender que su participación en el programa le reportó beneficios económicos cada vez mayores.

En un tono jocoso, Xavier Sardà comentó: "Por decirte algo concreto y dejarme de puñetas, pero ya veis que soy un poco tocho. Me ha costado", evidenciando la complejidad que experimentó al recordar y calcular la cifra exacta de sus ingresos. A pesar de las dificultades, la revelación de los 300.000 euros dejó satisfechos a los curiosos y, finalmente, respondió a la pregunta que tanto intrigaba a Ana, la entrevistadora.