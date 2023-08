Unos encapuchados entran a robar en casa de María del Monte con ella dentro: "Se lo han llevado todo"

En un sorprendente y desafortunado incidente, la reconocida cantante María del Monte ha sido víctima de un robo en su casa ubicada en Ginés, Sevilla. Un grupo de encapuchados irrumpió en su hogar, dejando en shock tanto a la artista como a su pareja, Inmaculada Casal, quienes se encontraban en el interior de la residencia en el momento del asalto.

Afortunadamente, la artista y su pareja no sufrieron daños físicos durante el robo, y María del Monte compartió su experiencia con los medios: "No hemos sido víctimas de ninguna violencia, estamos bien. Lógicamente, lo vivido, vivido está. Intentaremos seguir adelante". A pesar del impacto emocional de la situación, María del Monte mostró una actitud resiliente y optimista hacia el futuro.

En sus declaraciones, María del Monte aclaró que en su casa no suele haber grandes cantidades de dinero y que, lamentablemente, los asaltantes se llevaron todos sus objetos de valor. "Os agradezco a los que os habéis preocupado. Lo importante es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia, lo demás carece de importancia. Lo que he vivido no se lo deseo a nadie", expresó visiblemente emocionada.

De acuerdo con la información adelantada por Diario de Sevilla, el grupo de asaltantes estaba compuesto por al menos cinco personas, todas ellas usando capuchas y guantes para evitar dejar huellas. El modus operandi sugiere una cuidadosa planificación por parte de los delincuentes. La cantidad exacta de dinero sustraído no ha sido revelada, lo que añade un manto de incertidumbre a la situación.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de la seguridad en el hogar y la vulnerabilidad que incluso las figuras públicas pueden experimentar. La respuesta de María del Monte, enfocándose en la seguridad personal y la superación del trauma, es un ejemplo de resiliencia y fortaleza ante situaciones difíciles.

El robo a la casa de María del Monte también genera conciencia sobre la necesidad de tomar medidas preventivas para evitar tales incidentes. A medida que María del Monte y su pareja intentan recuperarse de este impactante suceso, es evidente que su bienestar emocional y físico es lo más importante. La solidaridad y el apoyo de sus seguidores seguramente serán un factor clave para superar esta experiencia traumática y avanzar hacia un futuro más seguro y esperanzador.