María del Monte destapa que le están intentando hacer daño: su orientación sexual en el punto de mira

María del Monte ha dejado perplejos a sus seguidores al afirmar que podría estar siendo víctima de intentos de daño a raíz de su discurso en el Orgullo de Sevilla. Ha sido durante los Premios Diversa 2023 donde la artista ha sorprendido al público al mencionar en su intervención que "es posible que algún día os enteréis de que sí han intentado hacerme daño, desde el año pasado que conté lo que me dio la gana. Sí hay cositas por ahí ocultas".

La mañana siguiente, en una entrevista en el programa Espejo Público, María del Monte ha ofrecido más detalles sobre la situación, aunque se ha mostrado cautelosa a la hora de revelar información concreta. La cantante ha manifestado que "ha sido una cosa puntual. Me quiero asegurar antes de decir qué ha pasado. Intento ser justa y cauta". Además, ha agregado que "no sé si es cierto lo que me ha llegado", dejando entrever la incertidumbre que rodea a estos supuestos intentos de daño.

En sus declaraciones, la artista ha hecho hincapié en que estos posibles ataques estarían relacionados con su trabajo, refiriéndose a un posible veto. En una conversación con Susanna Griso, María del Monte ha afirmado: "Si yo confirmo lo que me han comentado, te llamo a tu móvil y te lo cuento". Esto demuestra la seriedad con la que la cantante está tratando esta situación y su intención de compartir más información en el momento oportuno.

Además, María ha aclarado que su participación en el Orgullo de Sevilla no fue un acto de salir del armario, ya que nunca se ha sentido encerrada en ese sentido. Sin embargo, ha admitido que su participación en el evento le abrió los ojos y le hizo consciente de la importancia de seguir luchando por los derechos de las personas. "El día que di el pregón, tomé contacto por primera vez con el colectivo y fui consciente de las cosas que quedaban por hacer", ha confesado la artista.

Aunque por el momento no se conocen más detalles sobre los presuntos intentos de daño a María del Monte, sus palabras han generado preocupación entre sus seguidores. La cantante ha dejado claro que está investigando la situación y que, en caso de confirmarse, compartirá más información en su debido momento. Mientras tanto, sus fans esperan con intriga conocer los detalles de esta misteriosa situación que rodea a una de las artistas más queridas de España.