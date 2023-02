La drástica decisión que ha tomado Tamara Falcó y que afecta a su boda con Íñigo Onieva

Se acerca el gran momento. Tamara Falcó se prepara para dar el Sí, quiero a Íñigo Onieva. El enlace nupcial, que llegará en verano, precisa de mucha preparación, algo que preocupa y mucho a la hija de Isabel Preysler. Entre el cambio de fecha, el segundo en el último mes, y la lista de invitados, la marquesa de Griñón está pasándolo mal porque ya le están llegando las primeras cancelaciones, pues el 8 de julio algunos ya estarán de vacaciones, viajando por el mundo.

Tamara Falcó ya ha escogido cuál será la firma de moda que se encargará de un elemento importantísimo: su vestido de novia. También está empezando a contratar a las empresas que se encargarán de decorar la finca escogida para celebrar el día más importante de su vida. Falcó ha decidido volver a El Rincón, inicialmente propiedad de su difunto padre, para que, desde donde esté, pueda también presenciar su enlace con el empresario madrileño. "Es una manera de tener presente a mi padre", espetó la propia Tamara.

Las informaciones apuntan a que Falcó tendrá dos vestidos, uno de ellos diseñado por Shopie et voilà. Además, no contará con damas de honor. Tamara habría encargado a sus sobrinos ser los pajes de la novia, siendo uno de los papeles protagonistas. En cuanto al menú, lo creará ella misma junto a un chef de alta cocina.

La boda será un encuentro íntimo que contará con unos doscientos invitados. "Solo las familias... Espero que nos quedemos en 200 cada uno", ha comentado la propia Tamara en una intervención ante los medios de comunicación. Así pues, tanto la marquesa como el empresario deberán hacer un ejercicio de contención para no convertir su enlace en la boda de Lola Flores y tener que gritar "¡Si me queréis, irse!".

Los medios de comunicación especializados señalan que Falcó y Onieva han explicado a sus invitados que no podrán ir acompañados por sus parejas a no ser que estén unidos en matrimonio. Es uno de los movimientos que han realizado para garantizar que no se les iba de las manos el número de invitados. Además, otra de sus preocupaciones es que no haya filtraciones de lo que pase dentro de la iglesia y el banquete.