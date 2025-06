El desgarrador mensaje que lanza Alma Bollo desde el hospital: "No puedo más"

Alma Cortés Bollo no se encuentra bien, la hija de Raquel Bollo está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida y así lo ha publicado en sus redes sociales. Este miércoles, la joven sevillana mandaba un mensaje desgarrador en el que se sinceraba acerca de su estado de salud tanto físico como mental y lo cierto es que ha alarmado a todo su entorno porque afirma que "no puede más" y ha relatado algunos de los ingresos hospitalarios que ha sufrido en los últimos meses.

Hace un par de meses Alma Cortés Bollo desvelaba que había sido diagnosticada de neuralgia y esto le ha provocado que haya tenido que pasar en varias ocasiones por el hospital debido a los fuertes dolores que estaba padeciendo. La influencer publicaba una historia en Instagram en la que explicaba mejor su situación actual que la ha llevado a estar desesperada y es que constantemente está viendo a los médicos porque no se encuentra bien.

El preocupante mensaje de Alma Bollo desde el hospital

La hija del cantante Chiquetete ha sido la encargada de publicar en sus redes sociales cómo se encuentra y esto ha preocupado a toda su comunidad de seguidores en redes sociales, como a su entorno más cercano. Alma ha relatado así cómo está viviendo estos momentos tan complicados de su vida.

"De verdad hay veces que siento que no puedo más. Creo que mi cuerpo ya me ha mandado muchas señales y está petando por completo. Llevo nueve meses insufribles donde obviamente todo el estrés de mi vida es el principal culpable de todo, o al menos eso creo yo.", explica la hija de Raquel Bollo en estas historias temporales de Instagram.

"Cambio radical de vida, irme de mi ciudad, la nueva casa con su correspondiente obra, que ya sabéis todo el estrés que ocasiona, una búsqueda exhaustiva y bastante nefasta de colegios para Jimena, eso me ha traído por la calle de la amargura ... Aunque el viernes por fin se solucionó", señalaba la joven como posible origen de estos ingresos en el hospital.

Alma Cortés escribe un preocupante mensaje desde el hospital / @almacbcortes

Estos cambios no están siendo fáciles para Alma que hace menos de un año se convirtió en madre por segunda vez. "Adaptarme a la nueva vida con dos niños, que no ha sido nada fácil, ya que me tocó sola, lejos de mi chico, y con un bebé nada bueno... enganchado completamente al pecho, con una mamitis horrenda, meses y meses de noches sin descanso y teniendo que estar estupenda para afrontar el siguiente día y darles lo mejor mi", detalla Alma en el comunicado.

La joven no ha dudado de hablar de su trabajo. "Mi trabajo en RRSS, que gracias a dios no me falta nunca y mi propio negocio, que necesitan de mucho tiempo y dedicación y a eso sumarle los viajes a otra ciudad para poder trabajar", aquí Alma expone lo difícil que es conciliar la vida familiar y el trabajo y más cuando se está sola y no hay una red de apoyo.

"Llevo nueve meses viviendo entre tres ciudades: Sevilla, Madrid y Algeciras, ¡con todo el estrés que eso supone encima siendo mamá! Y a eso hay que añadirle el hacer maletas finde si y finde también para poder ir a ver a mi chico y al menos vernos 2 días". Esto ha provocado que su estado de salud se resienta y haya tenido que visitar en más de una ocasión el hospital.

"Nueve meses donde he pisado más el hospital que mi propia casa. No solo para entrar y salir a una urgencia, sino para quedarme ingresada en un par de ocasiones. El último ingreso me provocó mucho malestar y culpabilidad, ya que debido a todos los medicamentos tan fuertísimos que tuvieron que poner para parar mi infección y la neuralgia que me diagnosticaron, me provocó el corte de la producción de leche materna por lo que me vi obligada a un destete sin yo creer que era el momento de hacerlo".

Después de todo lo escrito anteriormente, Alma Bollo se ve desbordada y confiesa que: "Podría seguir escribiendo mil cosas más, pero la conclusión es: ¡QUE NO PUEDO MÁS! Necesito estar bien, necesito volver a ser yo sin tener que estar medicada semana sí, semana no ... Y sobre todo estar bien por mí, por mis niños y por las personas que me rodean día a día", finalizaba la joven.