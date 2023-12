Cristina Pedroche rompe su silencio con su confesión más íntima

Cristina Pedroche ha compartido abiertamente su experiencia con la maternidad y los desafíos emocionales a los que se ha enfrentado después del nacimiento de su primera hija, Laia. En una impactante entrevista en El Novato de Antena 3 junto a Joaquín, Pedroche ha admitido haber tenido un postparto complicado que le ha llevado a una montaña rusa emocional.

"Yo he tenido un postparto complicado en el que he llorado mucho, sigo llorando mucho, porque en el fondo es un duelo de la mujer que yo era a la que soy ahora", ha confesado la presentadora. A pesar de todos los preparativos para la llegada de su hija, Pedroche ha admitido sentirse menos valiente de lo que esperaba y que la experiencia le ha llevado a un estado de temor constante. "Pensaba que iba a ser más valiente. Con la niña me vine abajo y me daba mucho miedo todo", ha revelado.

Aunque la recuperación física fue rápida, Pedroche ha compartido que el aspecto psicológico ha sido más desafiante y que actualmente está recibiendo terapia psicológica para superar esta etapa. "Físicamente, me recuperé enseguida, pero psicológicamente no estaba bien y yo estoy con una psicóloga haciendo terapia", ha confirmado la presentadora. Pedroche ha reconocido que la maternidad ha implicado un proceso de duelo, donde ha tenido que despedirse de la mujer que era antes para dar paso a una nueva versión de sí misma.

"Es un duelo", ha espetado Pedroche sobre esta etapa de su vida en la que no ha dejado de llorar y ha decidido buscar ayuda profesional para aprender a enfrentar sus miedos en cuanto a su pequeña Laia. A pesar de las dificultades, la presentadora no descarta la posibilidad de volver a ser madre y comparte la ilusión que le generaría tener otra niña. "Ya tengo hasta el nombre", ha confesado la presentadora de Password, dejando entrever sus planes de futuro y sueños en el ámbito familiar.

La valiente confesión de Cristina Pedroche sobre la maternidad y su proceso personal destaca la importancia de abrir un diálogo honesto sobre las implicaciones emocionales que pueden surgir después del parto, brindando apoyo y comprensión a otras mujeres que puedan enfrentarse a situaciones similares.