Christian Gálvez rompe su silencio y revela el futuro más inmediato de su matrimonio con Patricia Pardo

El presentador Christian Gálvez ha decidido romper su silencio y hablar públicamente sobre su próxima paternidad. Este anuncio llega poco después del regreso al trabajo de su ya esposa, Patricia Pardo, quien también ha compartido su emoción por la llegada del nuevo miembro a la familia. Los colegas de Patricia en el mundo del entretenimiento no han tardado en expresar su alegría y felicidad por la noticia.

La emoción en el set fue palpable cuando, durante un segmento en directo, Adriana Dorronsoro, una de las compañeras de Patricia Pardo, aprovechó la oportunidad para darle la enhorabuena públicamente. "Oye, Patri, no te habíamos dicho nada, ¡Bienvenida y enhorabuena!", exclamó Dorronsoro. Patricia, radiante y visiblemente emocionada, respondió: "Estoy gordita... es un niño, yo ya tengo dos niñas y mis hijas estaban como locas por tener un hermanito".

Tras el programa, Christian Gálvez acudió a las instalaciones de Telecinco para recoger a su esposa. Allí, ofreció sus primeras declaraciones sobre el tema ante los medios de comunicación. "No sé cómo me voy a ver como padre, pero bueno, voy aprendiendo, pasiño a pasiño y muy bien, muy feliz, descubriendo cositas nuevas", compartió Gálvez. Patricia Pardo añadió: "Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora más todavía. Así que muy bien, estamos muy tranquilos y muy felices".

Además de su futura paternidad, la pareja también abordó su relación y su reciente boda. Sobre este último tema, Gálvez expresó: "Si es que ya lo hemos dicho muchas veces. En el momento en que Pati y yo decidimos formar una pareja y conocer a las niñas... ya un papel más o un papel menos, eso da igual. Al final lo importante es que estamos enamorados, todo va viento en popa y felices".

La decisión de Christian Gálvez de compartir públicamente su emoción por la paternidad y su apoyo a Patricia Pardo demuestra la cercanía de la pareja y su alegría ante la próxima ampliación de la familia. A medida que se acerca este nuevo capítulo en sus vidas, los seguidores de la pareja no pueden evitar sentirse emocionados y deseosos de compartir su alegría.

