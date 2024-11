Chiara Ferragni aclara los rumores sobre una posible relación abierta con Fedez: “Lo que ha ocurrido es una clara infidelidad”

El escándalo continúa en torno a Chiara Ferragni y Fedez, quienes siguen acaparando titulares en la prensa italiana. Esta vez, la influencer ha respondido con dureza a los rumores que apuntan a una supuesta infidelidad por parte de su esposo. Todo comenzó cuando la modelo y exnovia de Tony Effe, Taylor Mega, reveló que había tenido una relación con Fedez mientras aún estaba casado con Chiara. Según Mega, no se trataría de una infidelidad, ya que ambos mantenían una relación abierta.

Sin embargo, Chiara Ferragni no se ha quedado callada ante estos rumores y, durante una entrevista en la que recibió el Tapiro D'oro, un premio entregado a los famosos en situaciones complicadas, dejó claro su punto de vista. “Nunca he estado en una relación abierta”, afirmó rotundamente. En su opinión, si por “pareja abierta” se entiende que uno engaña y el otro no, entonces lo que habría ocurrido sería una clara infidelidad por parte de Fedez.

En un tono irónico, Ferragni añadió que, si la situación fuera, como describe Mega, la relación de pareja no tendría nada que ver con lo que ella entiende como un matrimonio. A través de estas declaraciones, dejó en claro que no está dispuesta a aceptar las versiones que intentan normalizar el comportamiento de su esposo en el marco de una supuesta relación abierta.

Este intercambio de declaraciones ha avivado aún más la polémica, que parece no tener fin. La relación entre Chiara Ferragni y Fedez ha sido un tema recurrente en los medios, especialmente tras el escándalo que involucra el Caso Pandoro, una investigación judicial por una posible estafa. Mientras Chiara sigue manteniendo un perfil bajo sobre estos temas legales, es evidente que su vida personal sigue siendo objeto de análisis y especulación por parte de la prensa rosa.